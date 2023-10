Přihlášky na SŠ se podle návrhu budou nově podávat do 20.2., nyní lze do 1.3.

Praha - Termín pro podávání přihlášek k přijímacím zkouškám na střední školy se pravděpodobně zkrátí. Ministerstvo školství chce, aby je uchazeči podávali do 20. února, zatímco dosud to bylo do 1. března. Vyplývá to z úpravy vyhlášky o přijímacím řízení na střední školy a konzervatoře, kterou ministerstvo připravilo. Nově má vyhláška pevně stanovit období konání jednotných přijímacích zkoušek na jaře, v současném znění vyhlášky určeno není. Novela by měla platit od 1. ledna 2024.

Podle návrhu by řádné termíny jednotných zkoušek zadávaných Cermatem měly být v období od 10. dubna do 18. dubna a náhradní od 24. dubna do 5. května. Konkrétní dny má nadále určovat ministerstvo.

Navržená změna souvisí s novelou školského zákona, která upravuje digitalizaci přijímacího řízení a kterou 4. října schválila vláda. Ke změně vyhlášky mohou do konce října podávat připomínky ostatní ministerstva, kraje a další organizace.

Současná vyhláška je podle ministerstva nevyhovující, protože mimo jiné uvádí, že se zájemci musí na SŠ hlásit prostřednictvím papírových přihlášek, které mohou podávat pouze dvě. "Ministerstvo úpravami reaguje na komplikace při přijímání vyvolané blokováním vždy dvou míst ve středních školách nejúspěšnějšími uchazeči a nesystematičností při přijímání v rámci dalších kol přijímacího řízení," uvedl resort.

Ředitel školy by tak podle návrhu měl do 31. ledna stanovit kritéria přijímání do středoškolského oboru a počet přijímaných uchazečů a určit, zda bude součástí přijímání školní zkouška. Uchazeči o studium budou podle návrhu muset zaslat přihlášky pro první kolo přijímacího řízení nově do 20. února místo do 1. března.

Počet možných přihlášek by se měl navýšit ze dvou na tři. Pokud nová podoba přihlašování ke zkouškám začne platit, mohly by se v roce 2024 podávat přihlášky přes informační systém, který připravuje státní organizace Cermat. Dalšími možnostmi by byl výpis ze systému nebo listinná podoba. V případě papírové formy bude do systému od Cermatu zadávat údaje škola.

Plánovanou novinkou je rovněž to, že si uchazeči o studium budou v přihlášce stanovovat prioritní obory nebo školy podle toho, kde by chtěli studovat nejvíc. Dosud se o prioritě mohli rozhodnout až po složení zkoušek.

Zkoušku bude uchazeč moci konat dvakrát. Podle návrhu by se jí účastnil na jedné ze tří škol, kterou si pro další studia vybral. Konkrétní místo by měl školákovi určit Cermat, a to 1. března. Pro oba pokusy u zkoušek by to tak mohla být stejná škola.

Výsledky jednotných zkoušek předá Cermat školám v informačním systému 6. května. Ředitel školy podle návrhu následně stanoví pořadí uchazečů v přijímacím řízení a předá ho do informačního systému. Cermat pak zpřístupní škole vyhodnocení, zda bude uchazeč přijat, což ještě bude muset potvrdit ředitel školy. Zda byli na školu přijati, by žáci měli zjistit do 15. května.

Zavedení digitalizované formy přijímacího řízení na střední školy si stanovil ministr školství Mikuláš Bek (STAN) jako cíl při květnovém nástupu do funkce. Reagoval tak na komplikace, které letos způsobil dosavadní systém přijímacího řízení v kombinaci se zvýšeným počtem žadatelů o studium. Podle kritiků je současný proces přijímacího řízení zdlouhavý, nepřehledný a způsobuje nejistotu těm, kteří jsou přijímáni po náhradním termínu nebo na odvolání. Na potřebě změny přijímacího řízení se shodují politici i odborníci.