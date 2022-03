Přihlášky ke zkouškám na školy budou asi od příštího roku elektronické

Praha - Přihlášky k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy by se možná od příštího roku mohly podávat i elektronicky. Vedení Cermatu, který zkoušky organizuje, by do podzimu mělo navrhnout, jak by systém mohl fungovat. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Obsah a podoba přijímacích zkoušek by se podle něj měly v dalších letech změnit zároveň s připravovanými revizemi učiva. Úpravy čekají také maturity. Uprchlíci z Ukrajiny by v nich podle ministra mohli mít už v příštím roce úlevy v češtině.

K přijímacím zkouškám se žáci dosud mohou přihlašovat jen pomocí vytištěného formuláře, který odevzdají ve škole osobně nebo prostřednictvím pošty. To by se podle Gazdíka mělo změnit. "Vyřešit podávání přihlášek dostala nařízeno paní ředitelka Cermatu (Michaela Kleňhová)," uvedl. "Má na to čas do září či října. Elektronická přihláška by se měla podávat už v příštím roce," řekl.

Co se týče samotného konání zkoušek, již dříve uvedl, že by testy chtěl digitalizovat. V současnosti se do škol distribuují pomocí zvláštního přístroje, na který letos Cermatu končí smlouva. Ta se podle ministra bude muset prodloužit na další asi dva roky, než se pro zajištění zkoušek najde jiné řešení. "Máme teď dva roky na to přijít s úplně novým systémem pro 21. století, jakým budou maturovat žáci v roce 2024, nejpozději 2025," řekl.

Počítá s tím, že v nadcházejícím roce se také minimálně v češtině upraví obsah maturity pro studenty, kteří nyní utekli před ruskou invazí z Ukrajiny a neumí česky. "Určitě nepočítám s tím, že příští rok studenti, kteří nastoupí z Ukrajiny třeba do čtvrtých ročníků našich středních škol, tak příští rok plynně odmaturují z češtiny a budou znát všechny pojmy," řekl.

Připomněl, že vláda slíbila upravit maturity tak, aby odpovídaly 21. století. Objevují se podle něj různé návrhy. Například s předlohou think-tanku Univerzity Karlovy Vzdělávání 21 se shoduje v tom, že součástí zkoušky by měla být i absolventská práce. Jistý si není zavedením profesní maturity. "To, co chci vědět, je, jaký bude názor zaměstnavatelů, jak ji budou brát, jaký je rozdíl mezi profesní maturitou a výučním listem," uvedl. Poukázal na to, že volební program STAN počítal se zavedením státní maturity jako středoškolského minima, které by se mohlo dělat opakovaně v době studia. "To je to, co já preferuji," řekl.

Změnit se podle něj budou muset i jednotné přijímací zkoušky, a to zároveň s revizí rámcových vzdělávacích programů. "Současná jednotná přijímací zkouška mně jako státu říká jenom to, jak je v dané chvíli na tom dítě ve srovnání s jinými stejně starými dětmi. Ale my potřebujeme přeci vědět, jakou to dítě ušlo cestu, jak se posunulo. K tomu by mělo sloužit testování v uzlových bodech, za mě minimálně 5. a 9. třída," řekl. Přál by si, aby se toto testování využilo i pro přijímání na střední školy. "Jak, o tom určitě povedeme diskusi a určitě budu se svými návrhy některými odborníky kamenován," uzavřel.