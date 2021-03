Přihlášených k přijímacím zkouškám Cermatu meziročně 10.000 ubylo

Praha - K jednotným přijímacím zkouškám na maturitní obory středních škol se letos podle Cermatu přihlásilo zhruba 84.000 uchazečů. Je to přibližně o 10.000 míň než loni, kdy byly jednotné přijímací zkoušky povinné. Kvůli epidemii covidu-19 od nich v tomto roce čtyřleté obory mohly odstoupit, konat se musí jen na víceletých gymnáziích. O tom, kolik uchazečů se hlásí na obory bez jednotných přijímacích zkoušek, nemá Cermat přehled. Vyplývá to z informací, které na dotaz ČTK dnes poskytl Marek Lehečka z referátu vnějších vztahů Cermatu.

Jednotné přijímací zkoušky organizované Cermatem se letos kvůli epidemii přesunou z poloviny dubna na 3. až 6. května. Školní přijímací zkoušky se posunou z 12. až 28. dubna na 3. až 19. května, o konkrétních termínech rozhodnou ředitelé škol. Pokud bude škola organizovat vlastní přijímací zkoušky i jednotné testy, musí se konat ve stejný den.

Na osmiletá gymnázia se letos podle předběžných údajů Cermatu přihlásilo 17.482 uchazečů, což je o 1816 méně než loni. Přihlášek na šestiletá gymnázia ubylo meziročně 218, podalo je 5347 žáků. Na rozdíl od čtyřletých oborů se budou na víceletá gymnázia konat jednotné přijímací zkoušky povinně jako v minulosti. Uchazeči budou mít na složení zkoušky standardní dva termíny, ne pouze jeden jako loni. Stejně jako loni se jim ale prodlouží čas na vypracování testů. Podoba testů se podle ministerstva školství nezmění.

Prodloužení času na testy odůvodnilo ministerstvo zejména přetrvávající výukou na dálku. Distanční vzdělávání se v různých školách liší a žáci se nemuseli vždy naučit vše, co se v učebních plánech předpokládá, uvedl úřad. Nižší počet přihlášených zejména na osmiletá gymnázia by proto mohl souviset i s pocitem některých žáků a rodičů, že by kvůli výuce na dálku přijímací zkoušky nezvládli.

Na čtyřletých oborech se letos kvůli epidemii jednotné přijímací zkoušky konat nemusí, většina škol s nimi ale podle zjištění ČTK počítá. Přihlásilo se k nim 61.004 uchazečů, což je o 8064 méně než loni. Další žáci budou dělat pouze přijímací zkoušky organizované školou, kam se hlásí, nebo je škola může přijmout bez zkoušek, pokud nemá převis zájemců. Počet těchto uchazečů Cermat nezná.

Meziročně podle jeho údajů ubylo nejvíc přihlášek k jednotným přijímacím zkouškám na středních odborných školách, a to zhruba o 5800. Loni se tam hlásilo 50.104 uchazečů. K jednotným zkouškám na maturitní obory učilišť přišlo loni 8613 přihlášek, letos o 3020 méně. U nástaveb se počet přihlášených ke zkouškám od Cermatu snížil meziročně na dvě pětiny. Loni jich bylo 5470, nyní 2259.

Například v Praze budou letos uchazeče přijímat zcela bez zkoušek alespoň v některém oboru v Akademii řemesel Střední škole technické v Praze 4, ve Střední odborné škole Jarov v Praze 9 nebo ve Středním odborném učilišti gastronomie v Praze 10, řekla ČTK asistentka radního pro školství Kamila Bílá. Bez převisu přihlášek tam podle údajů pražského magistrátu zůstaly třeba obory stavebnictví, zahradnictví nebo gastronomie.

Počet přihlášek k jednotným přijímacím zkouškám na SŠ:

2017 2018 2019 2020 2021* Osmiletá gymnázia 18.379 18.838 19.549 19.298 17.482 Šestiletá gymnázia 4520 5120 5605 5565 5347 Čtyřletá gymnázia 16.743 16.824 17.480 18.634 18.348 Střední odborné školy (čtyřleté) 44.457 45.338 46.661 50.104 44.288 Střední odborná učiliště (s maturitou) 8583 8295 8318 8613 5593 Nástavby 5668 5415 5035 5470 2259

* Předběžné počty přihlášek na čtyřleté obory za tento rok nezahrnují uchazeče o studium, kde se nebude konat jednotná přijímací zkouška.

Zdroj: Cermat