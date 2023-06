Prigožinovi žoldnéři z Wagnerovy skupiny zastavili postup na Moskvu

Moskva - Šéf Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin podle ruských agentur potvrdil, že kolony jeho bojovníků, které dosud mířily do ruské metropole Moskvy, se vrátí zpět na základny. Uvedl to krátce poté, co běloruský lídr Alexandr Lukašneko oznámil dohodu, na jejímž základě se wagnerovci stáhnou. Prigožinova tisková služba na internetu uvedla, že cílem je, zabránit možnosti, že by byla prolita "ruská krev".

Šéf soukromé Wagnerovy vojenské společnosti Prigožin původně oznámil, že jeho vojáci překročili hranice z Ukrajiny do Ruska a jsou připraveni pochodovat na Moskvu, pokud za nimi nepřijedou ruský ministr obrany Sergej Šojgu a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov. Podle agentury Reuters Prigožin uvedl, že má pod kontrolou armádní stanoviště v Rostově na Donu na jihozápadě Ruska, kde sídlí velitelství Jižního vojenského okruhu zodpovědné za vedení války na Ukrajině. Žoldnéři podle Reuters obsadili také stanoviště ve Voroněži jižně od Moskvy a následně podle BBC i v Lipecku mezi Moskvou a Voroněží.

Prigožin se během noci na dnešek a dnes ráno v sérii prohlášení, jejichž pravost nelze podle BBC ověřit, nechal slyšet, že wagnerovci jsou připraveni i zemřít a zničí kohokoliv, kdo jim bude stát v cestě. Už prý sestřelili vrtulník ruské armády, který na ně zaútočil. Již v pátek šéf wagnerovců vyzval k odstranění ruského armádního velení, což ruské úřady považují za výzvu k ozbrojenému povstání.

Ruskojazyčná verze BBC během noci napsala, že ruská armáda zablokovala vjezdy do Rostova na Donu. Nezávislý ruský server Meduza zase s odvoláním na místní média uvedl, že ozbrojenci v uniformách obklíčili některé klíčové budovy ve městě, včetně velitelství Jižního vojenského okruhu, zdejší pobočky ministerstva vnitra či tajné služby FSB. Ke komu ozbrojenci patří, není jasné.

Meduza má však za to, že centrum města, kde jsou tanky, už pravděpodobně obsadili wagnerovci. Také agentura TASS u popisku svých fotografií z Rostova napsala, že ozbrojenci patří k Wagnerově skupině. Jiné zdroje to ale popírají a tvrdí, že muži mají naopak klíčové budovy před možným útokem žoldnéřů chránit.

Gubernátor Rostovské oblasti Vasilij Golubev vyzval občany, aby zůstali v klidu a neopouštěli své domovy. Později je informoval o rozhodnutí zrušit veškeré víkendové akce, kterých se mělo zúčastnit větší množství lidí. K podobnému kroku mohou přistoupit i úřady ve Voroněžské oblasti, která také leží u hranic s Ukrajinou. Oznámil to zdejší gubernátor Alexandr Gusev, podle něhož musí lidé počítat i s kontrolami aut.

Meduza na svém webu zveřejnila krátké video, na němž je vidět a slyšet střelba ozývající se údajně právě v Rostovské oblasti. Autentičnost záběrů ale server nebyl schopen potvrdit.

Žoldnéři z Wagnerovy skupiny obsadili také všechna vojenská stanoviště ve městě Voroněž 500 kilometrů jižně od Moskvy, napsala agentura Reuters s odkazem na nejmenovaný zdroj z ruských bezpečnostních složek. Totéž tvrdí i sami wagnerovci, kteří o postupu ve Voroněži informovali na telegramu. Informaci zatím nelze ověřit. Gubernátor Voroněžské oblasti Alexandr Gusev oznámil, že v regionu je uzavřený 300 kilometrů dlouhý úsek dálnice M4, která spojuje Moskvu s jihem Ruska. Podle Reuters ruské vojenské vrtulníky zaútočily ze vzduchu na kolonu žoldnéřů jedoucí po dálnici M4 u Voroněže.

"Vojenská zařízení ve Voroněži jsou pod kontrolou soukromé Wagnerovy skupiny. Armáda se přidala na stranu lidu," uvedla skupina na svém kanálu na telegramu. Ve městě hoří sklad paliva, který se pokouší uhasit stovka hasičů. Není jasné, zda požár s údajným postupem wagnerovců souvisí. Na sociálních sítích se objevily fotografie a záběry z Voroněže, kde je nad městem vidět sloupec hustého černého dýmu. Gubernátor Voroněžské oblasti Alexandr Gusev potvrdil, že hoří sklad paliva. Předtím popřel zprávy, že se v regionu pohybují kolony ozbrojenců, zároveň ale sdělil, že je uzavřený 300 kilometrů dlouhý úsek dálnice M4, která spojuje Moskvu s jihem Ruska. Gusev na telegramu napsal, že ruská armáda v oblasti provádí potřebná "bojová a operační opatření" v rámci protiteroristické operace. Agentura Reuters s odvoláním na svědky informovala o tom, že ruské vrtulníky zaútočily na kolonu wagnerovců jedoucí po dálnici. Podle agentury RIA Novosti ve Voroněžské oblasti nouzově přistál vojenský vrtulník Mi-8, předtím se na sociálních sítích objevily informace, že na něj žoldnéři stříleli. Voroněž je vzdálená přes 500 kilometrů od Rostova na Donu, kde dnes podle šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina jeho muži obsadili veškerá armádní stanoviště a také letiště. Prigožin pohrozil pochodem na Moskvu, žádá setkání s ministrem obrany a náčelníkem generálního štábu. Ministerstvo obrany a prezident Vladimir Putin jeho postup označili za ozbrojenou vzpouru. Žoldnéři z Wagnerovy skupiny postoupili do Lipecka, uvádí BBC Žoldnéřské jednotky Wagnerovy skupiny už dorazily do Lipecka a obsadily tam vojenská zařízení, uvádí BBC. Město leží mezi Moskvou a Voroněží, asi 400 kilometrů jižně od metropole. Gubernátor Lipecké oblasti vyzval obyvatele, aby nevycházeli ven a nikam necestovali. "Situace je pod kontrolou, žádáme o pochopení ze strany všech obyvatel oblasti," uvedl úřad gubernátora na telegramu. Agentura TASS napsala, že mimo provoz je veškerá veřejná doprava z Lipecka do Voroněže i linky, které před Lipeck projíždějí.

Ruská armáda Prigožina obvinila z toho, že jeho "provokace" využívá Kyjev, který podle ní koncentruje síly pro ofenzivu ve směru na východoukrajinský Bachmut.

Někdejší nejbohatší Rus a později vězeň režimu prezidenta Vladimira Putina Michail Chodorkovskij podle BBC vyzval Rusy k podpoře wagnerovců.

Ruská tajná služba FSB už v pátek slova Prigožina označila za výzvy k občanskému konfliktu, generální prokuratura proti němu zahájila trestní řízení za organizování ozbrojeného povstání. O případu podle agentury TASS v noci na dnešek ruského prezidenta Vladimira Putina zpravil generální prokurátor Igor Krasnov. O situaci je také nepřetržitě informován bezpečnostními složkami.

Prigožin měl s vedením ruské armády spory dlouhodobě. V pátek ji ale obvinil z útoku na své muže, při kterém jich podle něho velké množství přišlo o život. Chce proto odplatu a potrestání lidí, kteří "zničili naše muže".