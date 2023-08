Prigožinovi příznivci pokládali k jeho hrobu květiny, vzkazy i básně

Petrohrad - Příznivci Jevgenije Prigožina dnes pokládali k jeho hrobu na předměstí Petrohradu květiny, vzkazy i básně, napsala agentura Reuters. Zesnulého vůdce žoldnéřské Wagnerovy skupiny oslavují jako nebojácného bojovníka. Prigožin, jenž se v Petrohradu narodil, podle ruských úřadů zemřel minulý týden při pádu soukromého letadla v Tverské oblasti. Příčina neštěstí je stále neznámá a Kreml do vyšetřování odmítl zapojit zahraniční experty.

Prigožin byl v úterý pohřben na hřbitově daleko od pozornosti médií, kterou během svého života tak vyhledával, poznamenala agentura Reuters. Poslední rozloučení bylo soukromé, podle agentury RIA Novosti si příbuzní přáli, aby se pohřbu zúčastnili pouze oni a miliardářovi nejbližší přátelé.

Dřevěný kříž na hrobě s nápisem "Prigožin, Jevgenij Viktorovič 1961 - 2023" zdobí červené růže a karafiáty. Na jednom ze vzkazů vedle květin je nápis: "Být válečníkem znamená žít věčně." Mezi těmi, kdo dnes přišli vůdci wagnerovců vzdát hold, byl i muž oblečený do trička žoldnéřské skupiny s čepicí s ruskou vlajkou.

Letadlo s Prigožinem se zřítilo přesně dva měsíce poté, co šéf wagnerovců vedl neúspěšnou vzpouru proti ruskému armádnímu velení. Pád stroje nepřežil nikdo z deseti lidí na palubě. Příčina neštěstí není dosud známá, Peskov však minulý týden jako "absolutní lež" odmítl podezření Západu, že Prigožin byl zabit na příkaz Kremlu.

Pokud jde o šetření nehody, Rusko již informovalo brazilský úřad pro vyšetřování leteckých nehod CENIPA, že pád stroje "v tuto chvíli" nebude vyšetřovat podle mezinárodních pravidel. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na brazilská média. Havarovaný letoun Embraer byl vyrobený v Brazílii.

Úřad CENIPA v zájmu zlepšení bezpečnosti letectví již dříve uvedl, že by se k ruskému vyšetřování připojil, kdyby byl pozván, a že by vyšetřování mohlo proběhnout podle mezinárodních pravidel. Ruské úřady neměly povinnost s tím souhlasit, nicméně někteří z expertů se k tomuto postupu přikláněli vzhledem k tomu, že je Kreml obviňován, že by za pádem letadla s Prigožinem mohl stát. Moskva podobná obvinění odmítá.

Mluvčí Kremlu Peskov dnes zopakoval, že vyšetřování letecké havárie bude ruské a že "o mezinárodním šetření nemůže být ani řeč". Potvrdil nicméně, že vyšetřování bere v úvahu i možnost, že nehoda mohla být způsobena úmyslně.