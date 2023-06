Prigožinova vzpoura podle Blinkena odhaluje trhliny v ruském vedení

Washington - Víkendová vzpoura ruského oligarchy Jevgenije Prigožina a jeho žoldnéřů byla přímým zpochybněním autority ruského prezidenta Vladimira Putina a odhaluje trhliny ve vedení Ruska, řekl podle agentury AFP ve vysílání televize CBS americký ministr zahraničí Antony Blinken. Ve vystoupeních na dalších stanicích pak vyjádřil názor, že konečné rozuzlení kauzy ještě nepřišlo.

"Přímo to napadlo Putinovu autoritu. Tudíž to nastoluje skutečné otázky a odhaluje skutečné trhliny," citovala Blinkena AFP. V rozhovoru s televizí CNN následně dodal, že "je příliš brzy na to říct, kam to povede".

Blinkenova série rozhovorů přinesla první podrobnější vyjádření Washingtonu k překotnému vývoji z uplynulých dvou dní, kdy Prigožin vystupňoval svou dlouhodobou kritiku ruského ministerstva obrany v ozbrojené povstání. Neznámý počet žoldnéřů z jeho Wagnerovy skupiny po obsazení vojenského velitelství v Rostově na Donu mířil k Moskvě, ještě tentýž den ale Prigožin vzpouru odvolal po dohodě s Kremlem, kterou zprostředkoval běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Putin přitom předtím akci označil za zradu a slíbil tvrdé potrestání účastníků.

Americký prezident Joe Biden se v sobotu k vývoji nevyjádřil, zatímco Blinken pouze uvedl, že je v blízkém kontaktu se spojenci.

"Nemyslím si, že jsme viděli poslední dějství," řekl dnes televizi ABC americký ministr zahraničí. Co se stane s bojovníky Prigožinovy soukromé armády, podle něj nelze v tuto chvíli říci. Konflikt mezi wagnerovci a Moskvou přitom označil za "interní záležitost" Ruska.

Americký tisk v noci na dnešek přišel s informací, že americké tajné služby o Prigožinově záměru přejít od kritiky k ozbrojené akci věděly s předstihem a informovaly o něm nejvyšší politické vedení USA. Finálním impulsem bylo podle těchto zdrojů nařízení ruského ministerstva obrany z 10. června, podle kterého se musí všichni dobrovolní bojovníci podpisem smlouvy podřídit velení pravidelné ruské armády.