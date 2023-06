Prigožin vzkázal ruskému ministerstvu obrany, že s ním nehodlá podepsat smlouvu

Moskva - Šéf ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin dnes vzkázal ruskému ministrovi obrany Sergeji Šojguovi, že s ním nebude podepisovat žádné smlouvy. Stalo se to poté, co ruský resort obrany v sobotu informoval, že Šojgu nařídil všem "dobrovolnickým oddílům", aby s ministerstvem podepsaly do konce toto měsíce smlouvu. Podle Moskvy to má zvýšit efektivitu ruské armády.

"Wagnerova skupina žádné kontrakty se Šojguem podepisovat nebude," řekl Prigožin. Dodal, že wagnerovci jsou dobře začleněni do celkového systému, svoje operace koordinují s generály "napravo i nalevo" a že skupina má vysoce efektivní strukturu. "Šojgu nedokáže správně řídit vojenská uskupení," uvedl také Prigožin a dodal, že jím vedená soukromá armáda je plně podřízená zájmům Ruska.

Šéf Wagnerovy skupiny opakovaně útočí na ruské vojenské vedení, včetně Šojgua nebo náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova. Obviňuje je z neschopnosti při vedení války na Ukrajině. Šojgu ani Gerasimov doposud na Prigožinovy často nevybíravé výpady veřejně nereagovali.

Agentura Reuters píše, že podle ruských médií je nové Šojguovo nařízení snahou přimět žoldnéřskou skupinu k poslušnosti. Náměstek ministra obrany Nikolaj Pankov řekl, že po podpisu smlouvy s ministerstvem "se zvýší bojové schopnosti a efektivita ozbrojených sil a jejich dobrovolnických skupin".

Podle Prigožina ministerstvo obrany může skutečnost, že žádnou smlouvu nepodepíše, využít jako záminku k odříznutí wagnerovců od zásobování vojenskou technikou. "Po tomto nařízení se může stát, že nám nedají zbraně a munici," řekl Prigožin. "Ale až udeří blesk, přijdou s prosíkem a zbraně a munici přinesou," dodal.

Wagnerova skupina minulý měsíc po měsících nesmírně krvavých bojů dobyla ukrajinský Bachmut, město jehož pád měl spíše symbolický než strategický význam.