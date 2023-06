Prigožin: Už 32.000 trestanců se po službě ve Wagnerově skupině vrátilo domů

Moskva - Zhruba 32.000 bývalých ruských trestanců, kteří se zúčastnili bojů na Ukrajině v řadách soukromé vojenské Wagnerovy společnosti, se už po skončení smlouvy vrátilo domů. Podle portálu Meduza to řekl zakladatel Wagnerovy společnosti Jevgenij Prigožin. Právě s příslibem odpuštění zbytku trestu vstupují vězni do řad této žoldnéřské skupiny.

Prigožin zároveň prohlásil, že muži, kteří se po účasti v bojích dostali na svobodu, se dohromady dopustili 83 trestných činů. To je podle něj "osmdesátkrát méně než u lidí, kteří se za stejnou dobu dostali na svobodu z vězení, aniž uzavřeli smlouvu s Wagnerovou soukromou vojenskou společností".

V květnu Prigožin sdělil, že jeho společnost najala do bojů dohromady 50.000 trestanců, z nichž asi 20 procent na Ukrajině zemřelo. Podobný podíl mrtvých je podle něj i v řadách běžných wagnerovců. Pokud by byly tyto údaje pravdivé, dalo by se vyvodit, že v bojích na Ukrajině padlo asi 15.000 až 16.000 wagnerovců a že o podobné množství mužů tato žoldnéřská skupina přišla kvůli závažným zraněním, vypočítal portál Meduza.

Wagnerovci byli hlavní silou v několikaměsíčních bojích o Bachmut na východě Ukrajiny. V květnu ohlásili jeho dobytí a uvedli, že se od něho stahují.