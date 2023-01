Prigožin pustil na svobodu skupinu trestanců za to, že válčili na Ukrajině

Moskva - Velitel ruských žoldnéřů z Wagnerovy skupiny (v ruském přepisu Vagnerovy), miliardář Jevgenij Prigožin, propustil na svobodu první skupinu trestanců, kteří válčili půl roku na Ukrajině, načež podle Prigožina dostali milost. Od nynějška tak mají čistý trestný rejstřík, informovala státní agentura RIA Novosti.

"První skupina bývalých vězňů, kteří se účastnili speciální vojenské operace jako dobrovolníci ve Wagnerově skupině, ukončila svůj půlroční kontrakt. Všechny záznamy o odsouzení a trestech jim byly vymazány," uvedla RIA Novosti. "Svůj kontrakt si odpracovali, se ctí a důstojně. Odpracovali si jej tak, jak málokdo na tomto světě pracuje," řekl Prigožin.

Za příklad označil bojovníka s přezdívkou GDR, což za komunismu bývala ruská zkratka pro východní Německo. Dotyčný vězeň podle Prigožina přišel v červenci o život při dobývání ukrajinských pozic u elektrárny ve Vuhledaru v Donbasu na východě Ukrajiny. "Bylo mu dvaapadesát, z toho 30 let si odseděl ve vězení. Zahynul jako hrdina," prohlásil miliardář. GDR se podle spolubojovníků raději vyhodil do povětří i s Ukrajinci, než aby upadl do zajetí, a to vše jen den poté, co se dostal na frontu. "Pokud vím, tak sebou vzal (na onen svět) ještě čtyři další lidi, takový to byl krasavec," dodal Prigožin.

V první omilostněné skupině jsou dvě desítky bývalých vězňů. Během služby dostávali výplatu a v případě zranění odškodnění. Podle Prigožina jim společnost dala ještě jednu šanci a může být šťastná, že za ni bojovali. Mezi dobrovolníky byli i tací, kterým zbývalo odpykat si už jen pár dní, ale i tak šli bojovat za vlast, tvrdil šéf Wagnerovy skupiny.

V prosinci ruští policisté zadrželi muže podezřelého ze střelby po policistech na předměstí Novošachtinsku na jihozápadě Ruska. Gubernátor Rostovské oblasti Vasilij Golubev jej označil za zločince. Podle médií šlo o trestance Pavla Nikolina, který byl do Wagnerovy skupiny naverbován ve věznici v Ufě. Podle médií byl odsouzen v roce 2016 za loupež v kanceláři společnosti poskytující půjčky.

Po dopadení Nikolin údajně tvrdil, že ani nevěděl, že překročil ruské hranice, a domníval se, že válčí s Ukrajinci. Novošachtinsk, ve kterém žije asi 100.000 lidí, se nachází asi 20 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Prigožin tehdy novinářům vyhrožoval trestem za prozrazení tajných informací.