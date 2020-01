Příčinou tragického požáru ve Vejprtech byla manipulace s ohněm

Vejprty (Chomutovsko) - Příčinou nedělního tragického požáru ve Vejprtech, při kterém zemřelo osm lidí, byla manipulace s otevřeným ohněm. Všechny oběti se při požáru udusily. Novinářům to dnes řekli zástupci policie.

Policisté vyloučili technickou závadu. Případ vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Za tento čin hrozí případnému pachateli až osm let. "Budeme se snažit zjistit, kdo je viníkem. Zatím jsme vyloučili, že by to byl někdo zvenčí, kdo by neměl přístup dovnitř," uvedl vedoucí odboru obecné kriminality Martin Charvát.

Při nedělním požáru bylo ohroženo 34 klientů domova pro zdravotně postižené, osm mužů zemřelo. Jeden pacient je stále v kritickém stavu.

Na vyšetřování příčin spolupracovali kriminalisté s vyšetřovatelem hasičů. Požár nahlásil vychovatel ve 04:46. Ohnisko požáru bylo ve společenské místnosti v prvním patře objektu. "Po odklizení všech trosek bylo stanoveno v pravé části místnosti místo, kde stál gauč. Pravděpodobně na tom gauči došlo k iniciaci," uvedl Charvát.

Při ohledání kriminalisté také zjišťovali požárně-bezpečnostní řešení stavby. "Byly instalovány protipožární dveře, které oddělovaly jednotlivá patra od centrálního schodiště. Žádné jiné protipožární bezpečnostní opatření jsme zatím nezjistili," uvedl náměstek krajského ředitele Zbyněk Dvořák. Starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS) po požáru mluvila o tom, že v budově byly hlásiče požáru na toaletách a v koupelnách.

Při ohledání místa činu policie zjišťuje ohnisko požáru ze třech směrů. "Ptáme se na svědecké ohnisko požáru, tedy kdo ten požár první viděl a odkud šlehaly plameny, ptáme se specialistů z hasičského záchranného sboru, kde bylo požární ohnisko, tedy kde byla nejvyšší intenzita hoření. Potom nás zajímá kriminalistické ohnisko požáru, a to je to, kde požár vznikl. V tomto případě se všechna tři ohniska shodují," uvedl Dvořák.

V nemocnicích zůstávají po druhém nejtragičtějším požáru za posledních třicet let v Česku tři lidé, dva jsou v chomutovské nemocnici a jeden v mostecké. "U pacienta na anesteziologicko-resuscitačním oddělení chomutovské nemocnice se situace nezměnila, je nadále v kritickém stavu, napojený na plicní ventilaci," řekl dnes ČTK mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký. Kadaňská nemocnice posledního ošetřovaného pacienta propustila ve středu.