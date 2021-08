Příčinou sobotní srážky vlaků na Prostějovsku byla asi nepovolená jízda

Prostějov - Příčinou sobotní srážky lokomotivy a osobního vlaku v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku byla pravděpodobně nedovolená jízda za návěstidlo, které ji zakazovalo. ČTK to řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Vyšetřování příčin podle něj ale potrvá několik měsíců. Vykolejené vlaky jsou po srážce, při které byli dva lidé zraněni, již odstraněny z kolejí, provoz na trati mezi Nezamyslicemi a Kojetínem však dál stojí. Dnes budou ještě pokračovat opravné práce na kolejišti, řekl ráno ČTK Karel Hrehuš z Hasičského záchranného sboru Správy železnic. Podle plánu by se mohl provoz na trať aspoň po jedné koleji vrátit do dnešního poledne.

Práce na odstraňování vykolejených vozů začaly v sobotu večer. Na místo byl povolán speciální jeřáb. "Jeden nakolejený vůz se odvezl včera (v sobotu) večer, poté se odvezla lokomotiva z osobního vozu, následně samostatná lokomotiva. Poté jsme nakolejili nakloněný vůz a ten se také odvezl. Nakolejení bylo hotovo kolem půlnoci," uvedl Hrehuš. Následovat bude oprava poškozených kolejí. Podle webu Českých drah by mohl být provoz obnoven dnes v 16:00, do té doby byla zavedena náhradní autobusová doprava.

Při nehodě byli zraněni dva lidé, cestující v osobním vlaku a strojvedoucí v samotné lokomotivě. V obou případech šlo o lehká zranění. Hasiči z vlaku evakuovali pět cestujících a personál vlaku. Podle Drážní inspekce byly na místě škody odhadnuty na 10,3 milionu korun. Z toho tři miliony korun na osobním vlaku, pět milionů na lokomotivě a 2,3 milionu korun je škoda na trati.