Paříž - Příčina požáru pařížské katedrály Notre-Dame, který propukl v pondělí večer, dosud není známa a vyšetřování pokračuje. Oznámil to dnes na tiskové konferenci přímo u poškozeného objektu náměstek francouzského ministra vnitra Laurent Nuňez. Podle něj plameny dosud nebyly úplně zlikvidovány.

Nuňez po více než dvanácti hodinách práce hasičů prohlásil, že "oheň je pod kontrolou, není však zcela uhašen".

Podle něj je nyní otázkou, do jaké míry byla narušena konstrukce stavby. To mají posoudit statici a architekti, kteří rozhodnou, zda hasiči mohou vstoupit do katedrály, aby v hašení pokračovali přímo tam.

Pařížská prokuratura již v pondělí oznámila, že požár podle předběžných zjištění vznikl neúmyslným zaviněním.