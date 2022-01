Přibývá vysokoškoláků s poruchami učení, potřebují najít vlastní způsob studia

Brno - Pandemie koronaviru přivedla více vysokoškolských studentů do psychologických poraden. Důvodem nejsou jen deprese a úzkosti, ale také problémy se studiem, často plynoucí z poruch učení. Diagnostikovaných dyslektiků podle statistik ministerstva školství na českých univerzitách dlouhodobě přibývá. Na Mendelově univerzitě v Brně je nyní přetlak zájemců o psychologické služby. Několik desítek jich čeká, až na ně budou mít odborníci čas, informovala škola v tiskové zprávě.

"Jedním z klíčových témat je i téma studia a studijních obtíží, strachu ze selhání, strachu z distanční výuky a podobně," uvedla Veronika Matějková z Poradenského centra Mendelovy univerzity. Zájem o trénink studijních strategií tam v době pandemie stoupl u individuálních konzultací na čtyřnásobek. Skupinové kurzy se vždy zaplní do pár dnů.

Studenty často trápí strach. Bojí se, že něco nezvládnou, že nemají dostatek znalostí, těžko hledají motivaci, případně mají odpor k učení on-line. Na začátku spolupráce s odborníky se musí zamyslet nad studijními návyky a pojmenovat své slabé a silné stránky. "Znalost sebe sama a procesu učení, tedy jak se vlastně učím já sám a jaké mám schopnosti a možnosti, zvyšuje jistotu a psychickou pohodu i ve zkouškovém období," uvedla Matějková.

"Učíme studenty o učení přemýšlet a využívat toho, co je pro lidi s dyslexií přirozené, a to je vyšší míra kreativity, schopnost dřít a hledat vlastní cesty. Využíváme předností a silných stránek každého studenta individuálně. Tím se dostávají od pasivního přijímání služeb, jako je čas navíc, k aktivnímu konání," popsala Matějková. Studenti si podle ní například mohou přetvořit studijní materiály "k obrazu svému". Používají barvy, obrázky, lepicí lístečky, případně si text upraví a zvýrazní tak, aby jim lépe vyhovoval.

Studentka zootechniky na agronomické fakultě Veronika Kubešová v hodinách zoologie plete, aby lépe dovedla zacílit pozornost na přednášejícího. Od základní školy musí u učení vynakládat nemalé úsilí, aby si vše dobře zapamatovala. Rozptylují ji okolní ruchy, nedaří se jí udržet koncentraci. Studijní poradenství využívá od léta. "Získala jsem už větší pocit jistoty. Vím, za kým jít, co mohu při studiu využít, co mi při učení funguje. Pro mne je to kreativní práce s tabletem, pletení ve výuce, časté přestávky, rozmluvy se spolužáky, vlastní obrázky. Zlepšit ještě potřebuji prokrastinaci a denní režim," popsala studentka.

Dyslektici sice mají potíže při konvenčním způsobu učení, dyslexie však sama o sobě nemá souvislost s hodnotou IQ. Mozek lidí s poruchou učení pracuje jinak, ale nikoliv hůře. Řada dyslektiků později exceluje ve světě umění i vědy.