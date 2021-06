Přibývá včel vyrábějících designová světla pro studenta liberecké univerzity

Liberec - V Česku přibývá včel a včelařů, kteří se zapojili do výroby designových svítidel navržených studentem liberecké univerzity Eduardem Seibertem. V letošním roce už designér spolupracuje se čtyřmi včelaři, vyrobí díky tomu několik desítek unikátních stínidel z včelího vosku. Za svůj projekt Beehive (včelí úl) získal Seibert v soutěži O nejlepší Start-up Technické univerzity v Liberci 2020 Cenu nadace Preciosa a Cenu CzechInvestu, díky tomu si mohl pořídit i čtyři vlastní včelstva.

"V budoucnu bych jich chtěl mít ještě o něco víc. Myslím si, že kdybych měl deset až 15 včelstev, tak bych měl dost prostoru k testování, vývoji a výzkumu, takže asi budu rozšiřovat," řekl dnes ČTK mladý designér. Aktuálně ve svých úlech testuje výrobu černých stínidel. Základem je stejně jako u těch přírodních základní tvar z voskového plátu, tenhle je ale obarvený živočišným uhlím. "Včely rozdíl nepoznají, pracují ve tmě a živočišné uhlí jim nijak neublíží," doplnil Seibert.

Designové lampy zatím není nikde možné koupit, nejprve je nutné je certifikovat a na to designér potřebuje 60.000 až 70.000 korun. "Pomáhá mi liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink a připravuju kampaň na portálu Hit Hit. Snad se mi podaří uspět a vybrat peníze tak, abych se mohl v téhle aktivitě posunout a dělat to ještě efektivněji," doplnil. Kampaň chce Seibert spustit o prázdninách, teď jsou pro něj prioritou včely a výroba stínidel.

Na včelím projektu pracuje mladý výtvarník už pět let. Včely dostanou do úlu připravený tvar z voskového plátu, jehož díly jsou slepené včelím voskem. Včely mezistěnu kusadly ztenčí a prostor doplní tenkou a průsvitnou hmotou, voštinu zároveň zpevní. Včelař ji pak musí včas z úlu vyjmout, aby do ní včely nezanesly příliš medu. I poměrně studené LED diody získají s těmito stínidly příjemně teplé světlo a navíc i jemnou medovou vůni. Zatím jsou omezené velikostí, v budoucnu se Seibert chystá testovat i větší stínidla zpevněná konstrukcí.

Projekt využívá přirozených schopností včel, podle včelařů nejde o týrání ani vykořisťování. Ne všechny včely jsou ale ochotné na vloženém tvaru pracovat. "Dělají to rády, některé ale stínidla stavět nechtějí, staví jen běžné mezistěny. Museli jsme vybrat včelstva, která ty tvary akceptují, máme to asi v osmi úlech," řekl ČTK Milan Rejzek z Rynoltic na Liberecku, který se do projektu se svými včelami zapojil. V některých úlech pracují podle něj včely na dvou i třech stínidlech najednou.