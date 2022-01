Přibylo skoro 27.000 případů covidu, počet hospitalizovaných zatím klesá

Praha - Denní nárůst nově potvrzených případů koronaviru se v Česku drží poblíž rekordních hodnot. Ve čtvrtek přibylo 26.907 nakažených, asi o 15.200 víc než před týdnem. Zároveň jde o druhý nejvyšší nárůst v tomto týdnu. Odběrová místa provedla za uplynulý den téměř 135.500 testů, zhruba o 42.000 víc než před týdnem. K rekordní hodnotě se blíží sedmidenní celorepubliková incidence, k dnešku stoupla na 1228 případů nákazy covidem na 100.000 obyvatel. Počet hospitalizovaných s onemocněním covid-19 se nicméně zatím dál snižuje, k dnešku klesl pod 1600. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Počet nových případů v posledních dnech výrazně roste v důsledku šíření nakažlivější varianty omikron. Podle odborníků mnohem pravděpodobněji proráží postinfekční imunitu, proto rovněž narůstá počet opakovaných nákaz. Ministerstvo je eviduje odděleně od nově potvrzených případů. Za čtvrtek mělo opakované pozitivní testy přes 3600 lidí.

Epidemie v Česku postupně sílí od začátku roku, v posledních dnech jsou mezitýdenní nárůsty skokové. V prvním lednovém týdnu byl denní průměr nově pozitivních asi 6700, minulý týden přes 10.000 a v tomto týdnu činí průměr za čtyři dny přes 25.400. V pondělí podle statistik na webu ministerstva zdravotnictví přibylo 20.292 nově nakažených, v úterý za celou dobu epidemie rekordních 28.492 případů a ve středu 25.992.

Také incidenční číslo, tedy počet nových případů covidu-19 za posledních sedm dní na každých 100.000 obyvatel, roste třetí týden, k dnešku stouplo na 1228. Za celou dobu epidemie byla incidence nejvýše 25. listopadu 2021, kdy činila 1234. Nárůst zaznamenávají v posledních dnech všechny kraje. Nejhorší situace je nadále v Praze, incidence tam stoupla na 2220, což je nejvyšší číslo v některém kraji od začátku epidemie. Nejméně potvrzených nových nákaz za sedm dnů na 100.000 obyvatel zůstává na Vysočině - 699.

Dál stoupá i takzvané reprodukční číslo ukazující, kolik jeden pozitivně testovaný člověk nakazí v průměru dalších lidí. Momentálně činí 1,93, uvádí aktuální tisková zpráva ministerstva zdravotnictví. Na začátku týdne to bylo 1,54 a minulý víkend kolem 1,3. Čím víc je nad jednou, tím víc epidemie zrychluje.

Laboratoře v posledních dnech provádějí stále více testů, mimo jiné to souvisí i se zavedením povinného testování pracovníků dvakrát týdně. Část firem se rozhodla testovat své zaměstnance antigenními testy, které provádějí zdravotníci. Jejich výsledky se na rozdíl od samotestů projeví v denní statistice. Více lidí chodí také na PCR testy, jeho negativním výsledkem mohou totiž ti, co jim vyšel antigenní samotest pozitivní, ukončit pětidenní karanténu dřív. Ve čtvrtek laboratoře provedly 34.770 antigenních testů a 100.725 PCR testů, oproti minulému čtvrtku, kdy se ještě ve firmách testovat nemuselo, bylo nyní antigenních asi o 11.600 víc a PCR testů o 30.700 víc. Podíly pozitivních testů na počtu provedených testů zůstávají vysoké. Nejvyšší podíl, zhruba 38 procent, je u takzvané diagnostické indikace, kdy jsou už testováni lidé vykazující příznaky. U preventivních je to téměř 13 procent.

Vysoké nárůsty se zatím neprojevují v nemocnicích, hospitalizovaných s covidem naopak ubývá. Ve čtvrtek jich ministerstvo evidovalo 1572, asi o 400 méně než před týdnem. V těžkém stavu je 221 pacientů, minulý čtvrtek jich bylo asi o 150 víc. Podle odborníků se nynější vysoké záchyty pozitivních mohou v nemocnicích projevit s odstupem zhruba dvou týdnů. Vědecké studie nicméně ukazují, že omikron je proti variantě delta sice nakažlivější, ale průběh onemocnění je lehčí.

Těžkým průběhům má bránit očkování. Ve čtvrtek dostalo vakcínu proti covidu 52.452 lidí. Z toho si 45.223 lidí s dříve dokončeným očkováním přišlo pro posilující dávku, jejich počet tak přesáhl 3,46 milionu. Dokončené očkování má víc než 6,75 milionu lidí, celkově zdravotníci za víc než rok očkování v ČR rozdali přes 16,7 milionu dávek.

Za celou dobu epidemie v Česku od začátku března 2020 bylo zaznamenáno přes 2,7 milionu případů nákazy, počet zemřelých s potvrzenou nákazou je téměř 37.000, ke čtvrtku jich ministerstvo eviduje 36.997.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Praha 2220 Středočeský 1660 Ústecký 1246 Zlínský 1176 Královéhradecký 1127 Liberecký 1066 Pardubický 1056 Karlovarský 1046 Plzeňský 1002 Jihomoravský 999 Jihočeský 959 Olomoucký 924 Moravskoslezský 726 Vysočina 699

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví