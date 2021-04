Přibylo přes 5000 nakažených, hotové očkování má přes 750.000 lidí

Praha - V úterý přibylo v Česku dalších 5033 potvrzených případů nemoci covid-19, o 546 méně než před týdnem po prodlouženém velikonočním víkendu. Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie se druhý den drží nad hodnotou jedna, k dnešku stouplo o zhruba dvě setiny na 1,07. Počet lidí, kteří od začátku epidemie s koronavirem zemřeli, se zvýšil na 28.124. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Ukončené očkování proti nemoci covid-19 má zatím v Česku víc než tři čtvrtě milionu lidí.

Reprodukční číslo udává, kolik jeden pozitivně testovaný v průměru nakazí dalších lidí. Toto úterý poprvé po víc než měsíci stouplo nad hodnotu jedna, což značí zrychlování epidemie, dnes je ještě o něco vyšší. Podle odborníků jde ale o krátkodobý výkyv způsobený nižším počtem testovaných během několikadenních velikonočních svátků. Podle jiných ukazatelů epidemie v Česku pozvolna slábne, v pondělí se částečně otevřely školy, některé další obchody a služby. I po skončení nouzového stavu ale platí řada restrikcí.

Zdravotníci v Česku během úterý podali 53.527 dávek vakcín proti covidu-19, to je o zhruba 5600 méně než předchozí den, ale o téměř 8900 víc než ve stejný den předchozího týdne. Zatím nejvíc dávek v jednom dni zdravotníci aplikovali minulý čtvrtek 8. dubna, a to 66.846. Celkem lidé v ČR dostali 2,209.859 dávek vakcíny, ukončené očkování má 768.250 lidí. Ode dneška se mohou k očkování registrovat lidé mezi 65 a 69 lety, kteří nespadali do některé ze skupin mající na vakcínu právo už dříve.

Vláda plánovala po Velikonocích očkovat 100.000 lidí denně, váznou ale dodávky vakcín. Příští týden měla do republiky dorazit první zásilka vakcíny od společnosti Johnson & Johnson, výrobce ale odložil dodávky kvůli vyšetřování podezření na vznik krevních sraženin v USA. Tato očkovací látka na rozdíl od nynějších dodavatelů vyžaduje jen jednu dávku.

Hotové očkování má v Česku přes tři čtvrtě milionu lidí

