Přibylo přes 1800 případů covidu, nejvíc za neděli od začátku dubna

Praha - V neděli přibylo v Česku dalších 1823 potvrzených případů koronaviru. Je to více než dvojnásobek ve srovnání s předchozí nedělí a nejvíc za druhý víkendový den od začátku dubna. Dál roste i počet hospitalizovaných včetně pacientů ve vážném stavu. Nemocniční péči na konci víkendu potřebovalo 885 lidí s nemocí covid-19, z toho těžký průběh má 131 z nich. Minulou neděli bylo v nemocnicích 526 nakažených a ve vážném stavu 91. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Celkový počet úmrtí za celou dobu epidemie stoupl na 30.625. Jen za uplynulý týden zemřelo s covidem 61 lidí, přitom za celé září eviduje ministerstvo 45 obětí. Minulý pátek přibylo v Česku 4240 nakažených koronavirem, což bylo nejvíc za jeden den od poloviny dubna. V sobotu testy odhalily podle revidovaných údajů ministerstva dalších 2756 nákaz, což znamená nové víkendové maximum od konce března.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) dnes v pravidelné tiskové zprávě sdělil, že v Česku nadále převažuje varianta koronaviru delta, dříve nazývaná indická. Zachyceny byly také dva případy jedné subvarianty delty, která se rychle šíří například ve Velké Británii. "Probíhá diskuse, zda je nakažlivější než původní varianta delta. Jednoznačnou odpověď zatím odborníci neznají," uvedla ředitelka SZÚ Barbora Macková. "Klinická praxe dosud nehlásí žádné zásadní změny v chování viru ani v průbězích onemocnění u sledovaných pacientů," doplnila.

Dál se výrazně zvyšuje také počet nově nakažených za sedm dní na 100.000 obyvatel. Takzvané incidenční číslo k dnešku stouplo ze 191 na 201. Tento ukazatel setrvale roste ve všech krajích, ve dvou ze 14 už přitom překonal hranici 300. Nejvyšší je s 310 případy v Moravskoslezském kraji, následuje Olomoucký kraj s 306 pozitivně testovanými za týden na 100.000 obyvatel. Relativně nejlépe je na tom momentálně Karlovarský kraj s 68 případy.

Naopak tzv. reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření covidu-19, dnes znovu pokleslo. Z nedělní hodnoty 1,90 se podle tiskové zprávy ministerstva k dnešku snížilo na 1,72. Reprodukční číslo uvádí, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. I přes pokles je číslo stále výrazně nad kritickou hodnotou jedna, která znamená zrychlování šíření nemoci.

Ačkoli počty nově nakažených se dostaly na úroveň z přelomu března a dubna, kdy v Česku doznívala zatím nejsilnější vlna epidemie, počet hospitalizovaných je nyní několikanásobně nižší. Koncem března bylo v nemocnicích až kolem 7500 lidí pozitivně testovaných na koronavirus, zhruba osmkrát víc než teď. Ve vážném stavu byla tehdy téměř čtvrtina z nich, zatímco v současné době vyžaduje intenzivní péči zhruba 15 procent hospitalizovaných. Souvisí to s očkováním a vysokým počtem obyvatel, kteří už covid prodělali, tvrdí odborníci.

Za celou dobu epidemie, tedy od začátku loňského března, bylo v Česku zaznamenáno víc než 1,73 milionu případů covidu-19. Naprostá většina nakažených se vyléčila a 30.625 lidí s koronavirem zemřelo.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci, která se v posledních dnech vyvíjí podle rizikového scénáře, v Česku platí ode dneška nová pravidla. Je to povinnost nosit respirátory ve všech vnitřních prostorách včetně pracovišť, pokud od sebe nejsou dál než 1,5 metru. Karanténa nařízená po kontaktu s nakaženým se zkracuje ze současných dvou týdnů na sedm dnů, podmínkou je ale negativní PCR test. Od listopadu budou mít preventivní testy hrazeny ze zdravotního pojištění už jen děti a mladí do 18 let, lidé s částečným či dokončeným očkováním a ti, kteří se nemohou nechat naočkovat. Nadále zdarma budou i testy nařízené lékařem nebo hygieniky.

Zároveň se od příštího týdne zkrátí doba platnosti negativního testu jako potvrzení o bezinfekčnosti- u PCR testů ze sedmi dnů na tři, u antigenních testů ze 72 hodin na 24 hodin.

Cílem vládních opatření je přesvědčit lidi k očkování. V posledních dnech se tempo očkování skutečně výrazně zrychluje. Za uplynulý den podali zdravotníci 4942 dávek vakcíny proti koronaviru, to je víc než dvojnásobek oproti předchozí neděli. Od začátku očkování proti covidu-19 loni v prosinci bylo v Česku podáno téměř 12,08 milionu dávek vakcín a přes 6,05 milionu lidí bylo plně naočkováno. To není ani 60 procent populace, ačkoliv v plánu bylo do konce léta naočkovat přinejmenším 70 procent. Skoro 116.000 lidí dostalo posilující dávku vakcíny. Očkovat se mohou zájemci od 12 let.

Roste i počet provedených testů. V neděli jich laboratoře provedly skoro 42.000, zhruba o 7600 víc než před týdnem. Současně se ale zvyšuje pozitivita testů. Například u preventivních a plošných testů, které tvoří drtivou většinu prováděných testů, vzrostl podíl pozitivních z 1,4 procenta za předchozí neděli na 2,86 procenta, což je nejvíc od začátku března.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní Moravskoslezský 310 Olomoucký 306 Jihočeský 267 Praha 240 Jihomoravský 234 Plzeňský 213 Zlínský 191 Středočeský 177 Vysočina 150 Pardubický 147 Ústecký 95 Liberecký 88 Královéhradecký 79 Karlovarský 68

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví