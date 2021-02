Přibylo přes 10.000 nákaz, počet těžkých případů je rekordní

Praha - V Česku druhý den po sobě přibylo víc než 10.000 nakažených nemocí covid-19 za jeden den. Laboratoře ve středu odhalily 10.813 případů, to je skoro o 1300 víc než ve stejný den minulého týdne. Den předtím testy prokázaly nákazu u 12.591 lidí, to bylo nejvíc od 8. ledna. V nemocnicích, které jsou na hraně svých kapacit, bylo 6195 pacientů s koronavirem. Počet nakažených, kteří jsou ve vážném stavu, je nyní nejvyšší od začátku epidemie. Ve středu jich bylo 1227, skoro stejně i předchozí den, dosavadní maximum bylo 1200 těžkých případů ze 3. listopadu. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Na jednotkách JIP a ARO je aktuálně volných 14 procent všech lůžek, z toho pro covidové pacienty jich zbývá 148. Další volné kapacity jsou ještě na takzvaných reprofilizovaných lůžkách, tedy těch, která byla původně určena k poskytování péče jiného typu či odbornosti. Podle šéfa zdravotnických statistiků Ladislava Duška hrozí vyčerpání kapacit intenzivní péče v osmi ze 14 krajů.

Od začátku epidemie se v Česku prokazatelně nakazilo přes 1,1 milionu lidí, z toho téměř 996.000 z nich se už uzdravilo a 18.739 lidí s nákazou zemřelo. Denně umírá víc než sto lidí, u nich se prokázal covid. V současnosti je v Česku přes 108.500 nakažených.

Laboratoře v Česku ve středu provedly asi 68.000 testů na koronavirus, pozitivních bylo 35 procent z nich. Právě vysoká pozitivita testů, která se pohybuje kolem 30 procent, je podle odborníků důkazem vysoké virové nálože v populaci.

Nejhorší epidemická situace je momentálně na Tachovsku, kde za uplynulých sedm dní evidují 1044 nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel. Následuje Sokolovsko s 1028 případy. Mírně se zlepšila situace na Trutnovsku a Chebsku, kde počet nových případů na 100.000 obyvatel za poslední týden klesl pod tisícovku. V okresech Cheb, Sokolov a Trutnov platí od minulého pátku přísné omezení volného pohybu, o uzavření Tachovska se podle vyjádření ministra zdravotnictví také uvažovalo.

Od 27. prosince, kdy v Česku začalo proti novému koronaviru očkovat, dostalo obě potřebné dávky vakcíny 189.776 lidí. Zdravotníci dosud aplikovali přes 500.600 dávek vakcíny, z toho 14.712 ve středu. Výrobci podle dostupných údajů dodali do Česka zatím přes 667.000 dávek vakcín, využity byly tedy asi tři čtvrtiny z nich. Česko má objednané vakcíny asi pro 11 milionů lidí.

Reprodukční číslo stouplo na 1,1, skóre PES je 75 bodů

Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie stouplo k dnešnímu dni o tři setiny na 1,1. V Česku dál roste i průměrný počet nově nakažených na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny, mírně se snížil podíl hospitalizovaných, u nichž se nákaza koronavirem projevila až v nemocnici. Oproti předchozímu dni se výrazně nezměnil čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory. Na základě těchto čtyř ukazatelů činí aktuální rizikové skóre protiepidemického systému PES 75 bodů ze sta, těsně tak zůstává ve čtvrtém z pěti stupňů pohotovosti.

Předchozí čtyři dny byl protiepidemický index po zpětné úpravě dat na webu ministerstva zdravotnictví na hodnotě 77 bodů, tedy v nepřísnějším stupni.

Pokles podílu hospitalizací pod 45 procent znamenal odečet pěti bodů, zvýšení reprodukčního čísla naopak přičtení tří bodů, ve výsledku se tak skóre k dnešku snížilo ze 77 na 75 bodů.

Reprodukční číslo udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný člověk. Mírně nad hodnotou jedna se drží až na jednu výjimku od začátku února. Pokud se dostane pod tuto hranici, znamená to, že epidemie zpomaluje. V posledních dnech ale číslo pozvolna roste. Setrvale se zvyšuje i průměrný počet nově nakažených na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny, oproti předchozímu dni vzrostl ze zhruba 1015 na 1025. Čtrnáctidenní průměr nakažených mezi lidmi nad 65 let je zhruba 767.

Index PES už není pro určování opatření proti šíření covidu relevantní. Pro vládu je nyní klíčové uvolnit kapacity přetížených nemocnic, zvláště na jednotkách intenzivní péče. I přes nepříznivou epidemickou situaci se stát chystá na postupný návrat žáků do škol spojený s testováním, který by měl začít v březnu. Vláda bude v pátek řešit také otevření dalších obchodů.

V Česku platí od 27. prosince opatření pro nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti PES. Od poloviny ledna se protiepidemické skóre drželo měsíc ve čtvrtém stupni, v neděli 14. února stoupl index na 77 bodů, což odpovídalo pátému, nepřísnějšímu stupni pohotovosti. Po čtyřech dnech index klesl a vrátil se do čtvrtého.