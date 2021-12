Přibylo 16.691 případů covidu, je to nejnižší úterní nárůst od 9. listopadu

Praha - V Česku v úterý přibylo 16.691 potvrzených případů koronaviru, je to nejnižší úterní nárůst od 9. listopadu. Proti minulému úterý to bylo zhruba o 2800 méně. Denní počty nových případů koronaviru zpomalují v mezitýdenním srovnání 13 dní v řadě. Mírný úbytek je patrný také v počtu hospitalizovaných s onemocněním covid-19, v úterý jich bylo podle aktuálních statistik 5850, z toho v těžkém stavu bylo 966 z nich. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Nemocnice ale dohlašují pacienty zpětně, číslo tak zřejmě při dalších aktualizacích stoupne.

Spolu s poklesem denních případů prokázané infekce klesá i týdenní incidence. Na 100.000 obyvatel připadá nyní v Česku 791 případů za posledních sedm dní, předchozí den to bylo o 26 víc. Ve všech krajích už je incidence nižší než 1000, nejvyšší zůstává na Vysočině, kde na 100.000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 983 nakažených. Naopak nejlépe je na tom s incidencí 392 Karlovarský kraj. K dnešku incidence klesla ve všech krajích kromě Libereckého, Ústeckého a Karlovarského.

Laboratoře v úterý provedly přibližně 109.000 testů, zhruba o 18.000 méně než před týdnem. Podle průběžných statistik se v úterý v mezitýdenním srovnání podíl pozitivních vzorků v případě preventivních testů zvýšil na 8,15 procenta, o týden dříve byl pod osmi procenty. U takzvané diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, pozitivita naopak mírně klesla na 33,72 procenta. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, potvrdily testy nákazu u 14,85 procenta lidí, před týdnem byla nepatrně nižší.

Nadále vysoká zůstává vytíženost nemocnic. V úterý počet hospitalizovaných klesl pod 6000, v mezitýdenním srovnání vyžadovalo nemocniční péči zhruba o tisícovku pacientů méně, oproti pondělí o necelé čtyři stovky míň. Nemocnice ale zpětně dohlašují stovky pacientů denně, v posledních týdnech si stěžují na nedostatek personálu, který by se staral o rostoucí počty nakažených covidem-19. Znovu vznikala nová covidová oddělení, aby bylo dostatek lůžek pro všechny a na konci listopadu docházelo i k převozům mezi nemocnicemi, včetně transportů vrtulníkem. Některé nemocnice žádaly o pomoc dobrovolníky a zejména na Moravě pomáhá i armáda.

Novým koronavirem se v Česku od loňského března prokazatelně nakazilo téměř 2,37 milionu lidí, z nich 34.813 zemřelo.