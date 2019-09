Příbuzní obětí z Beslanu 15 let po tragédii stále žádají odpovědi

Moskva - Příbuzní obětí krvavého masakru, který se před 15 lety na začátku září odehrál ve škole v Beslanu v Severní Osetii, stále čekají na odpovědi na své otázky. Evropský soud pro lidská práva v Štrasburku před více než dvěma lety Rusku uložil vyplatit kompenzace za masakr a vyzval Moskvu, aby vyšetřila veškeré detaily krveprolití. Tímto rozhodnutím se ale nikdo neřídí, uvedla dnes předsedkyně organizace Beslanské matky, která sdružuje příbuzné obětí.

Skupina teroristů v Beslanu 1. září 2004 přepadla školu a tři dny tam zadržovala asi 1200 lidí. Při zásahu ruských bezpečnostních sil bylo zabito 334 lidí včetně více než 180 dětí.

Žalobci u evropského soudu obvinili ruský stát, že nedostatečně chránil bezpečnost jejich příbuzných a že vyšetřování tragédie nebylo dostatečné. Mají za to, že operace ruských bezpečnostní složek nebyla dost připravená a že smrt některých obětí způsobilo neoprávněné použití síly.

Štrasburský soud, který je justiční instancí Rady Evropy, souhlasil s tvrzením, že byla vážně porušena evropská konvence o ochraně lidských práv a základních svobod. Výhrady měl podle verdiktu jak k plánování a provedení policejní operace, tak i k tomu, jak incident vyšetřovaly ruské orgány. Ruský stát podle soudu chyboval i tím, že teroristickému útoku nezabránil. Moskva dostala mimo jiné od soudu za úkol, aby učinila veškerá možná opatření k zjištění celé pravdy o tehdejším dění.

"Ani jedním z bodů tohoto rozsudku se bohužel nikdo neřídí, a to je velmi smutné," uvedla předsedkyně organizace Beslanské matky Susanna Dudijevová. "Stále se vracíme do té doby mezi 1. a 3. zářím 2004, protože tam zůstávají prázdná místa a my pořád máme otázky... Máme obavy, že nebylo učiněno vše, protože nedošlo na žádné objektivní vyšetřování," citovala ji agentura AFP. Organizace proto bude opět žádat, aby vyšetřování beslanského útoku bylo obnoveno.

U příležitosti dnešního výročí se v beslanské škole konala vzpomínková ceremonie. Zúčastnilo se jí mnoho příbuzných obětí tragédie, kteří vzpomínali na své blízké a kteří na místo přinesli hračky nebo svíčky.