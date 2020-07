Příbramští jsou šťastní, ale chtěli se zachránit na hřišti

Příbram - Fotbalisté Příbrami mají radost, že se díky nedohrání skupiny o záchranu v první lize udrželi, podle kouče Pavla Horvátha by si ale raději setrvání mezi elitou vybojovali přímo na hřišti. Středočeský tým byl v tabulce poslední, vzhledem k předčasnému konci sezony kvůli výskytu nového koronaviru v týmu Opavy ale letos z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil.

"Samozřejmě jsme šťastní, ale chtěli jsme si to vybojovat na hřišti. Nechci říct bohužel, že se to nepovedlo, ale ten závěr ročníku už od února byl podivný. A skončilo to takhle. My to přijímáme, jsme rádi, že zůstáváme v lize a budeme se snažit o to, abychom hráli důstojnou roli v dalším ročníku. To, že jsme byli v této sezoně na 16. místě, není důvod ke spokojenosti. Naopak je to důvod k tomu, abychom už teď pracovali na tom, abychom byli příští rok lepší," uvedl Horváth pro klubovou televizi.

"Jsme nadšení, jsme samozřejmě rádi, že jsme se zachránili. Byť to nebylo tím sportovním způsobem, kterému jsme sami věřili. Ale darovanému koni na zuby nehleď. Zaplaťpánbůh jsme v lize a jsme za to rádi," řekl majitel klubu Jan Starka.

Příbramští věřili, že se zachrání sportovní cestou. Na posledním místě tabulky měli dvě kola před koncem nadstavby stejně bodů jako předposlední Opava a o dva body méně než Karviná. Skupina o záchranu byla poprvé přerušena na začátku července, kdy se objevil koronavirus v mužstvu Karviné. Znovu hrát se mělo od čtvrtka, ale nákaza v Opavě sezonu ukončila.

"Normálně jsme trénovali a byli jsme připraveni. Kluci měli dvakrát v sobotu a v neděli volno, ale týdny byly normální. Věřím tomu, že jsme byli dobře připraveni na to hrát," uvedl Horváth, který přišel k týmu v březnu a v zápasech byl oficiálně vedený jako asistent.

"Myslím, že kluci za tu dobu, co jsem tady, makali. Udělali jsme nějaký počet bodů, který zatím nestačil. Ale to už nezjistíme, jestli by to stačilo na záchranu dál. Kluci asi nějakou oslavu mít budou, zítra mají nějakou společnou akci, to k tomu patří. Já k tomu nemám žádné výhrady. Věřím, že to nepřeženou a už od zítřka budou myslet na to, co nás čeká příští sezonu, byť mají krátkou dovolenou. Někteří budou mít dovolenou do 3. srpna, někteří do 5. srpna," uvedl Horváth.

Uvítal, že další sezonu první ligy bude hrát netradičně 18 týmů. Zrušena bude nadstavba. "Myslím, že to není na škodu. Nadstavba nebyla úplně špatná, ale asi to úplně nesplnilo ten cíl, který to mělo mít. Aby zvýšila atraktivitu ligy. Teď se bude hrát v 18 týmech, my to respektujeme a přijímáme," řekl Horváth.

"Myslím, že to bude lepší model než s nadstavbou. Bude to plynout mnohem jednodušeji než s nadstavbou, která je trošku problematická teď s těmi výlukami. Spíš jsem zvědavý, jak LFA nastaví to, když nějaký tým půjde do karantény nebo něco podobného. Tímto stylem jako letos to opravdu nepůjde. Musí se nad tím zamyslet a přijít s nějakým modelem, který bude fungovat," doplnil Starka.