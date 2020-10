Příbramská nemocnice byla zneužita k posílání podvodným e-mailů

Příbram - Příbramskou nemocnici zneužili hackeři k rozesílání podvodných e-mailů s údajným výsledkem testu na koronavirus. IT hrozbu se podařilo odvrátit ve spolupráci s Národním úřadem kybernetické bezpečnosti (NÚKIB), řekl ČTK mluvčí nemocnice Martin Janota. Podobným problémům čelila i některá další zdravotnická zařízení v Česku.

"V uplynulých dnech došlo ke zneužití jména Oblastní nemocnice Příbram a také jména jedné z jejích zaměstnankyň. Lidem byly jménem nemocnice zasílány neadekvátní e-maily s údajným výsledkem jejich testu na pozitivitu onemocnění covid-19," uvedl Janota.

Podvodné e-maily nahlásilo několik lidí, podle mluvčího šlo o jednotky případů. Situaci se podle něj podařilo během několika hodin vyřešit.

"Chceme pacienty i další veřejnost ubezpečit, že veškerá data příbramské nemocnice jsou v tuto chvíli plně zabezpečena, a připomínáme, že nemocnice výsledky testů na covid-19 zasílá pouze formou SMS, nikdy ne ve formě e-mailu," dodal mluvčí.

Podvodné e-maily s falešnými výsledky testů na covid-19 rozesílají podle NÚKIB neznámí útočníci s cílem získat přístup do zařízení příjemce e-mailu. Výsledky přicházejí i lidem, kteří na testech nebyli. E-maily podle NÚKIB obsahují odkaz na šifrovaný excelový soubor s makrem ve formátu .xlsm. Soubor slouží ke stažení škodlivého kódu, který by útočníkovi umožnil přístup do zařízení příjemce e-mailu.

"V případě, že podobný e-mail dostanete, důrazně doporučujeme neotvírat odkazy ani přílohy, pokud si nejste zcela jisti, že je zpráva legitimní. To lze ověřit například kontrolou adresy odesílatele, která by měla odpovídat e-mailové adrese zdravotnického zařízení, které vás testovalo," uvedl NÚKIB.

Na podvodné e-maily a textové zprávy s výsledky testů na covid-19 tento týden upozornila například pražská Všeobecná fakultní nemocnice. Jiný typ podvodných textových zpráv, které souvisejí s koronavirem, zaznamenala počátkem října Fakultní nemocnice Plzeň. Pacientům oznamovaly zrušení termínu operace nebo vyšetření, odůvodňovaly to šířením nákazy.