Příbram 7. září - Fotbalisty Příbrami posílí ofenzivní záložník Ruslan Mingazov. Turkmenský reprezentant přichází na půlroční hostování ze Slavie a měl by pomoci nahradit klíčového hráče Jana Matouška, který přestoupil právě do Edenu. Na půl roku jde do Příbrami hostovat i liberecký útočník Radek Voltr. Středočeši se navíc dohodli na angažmá se zkušeným stoperem Mariem Holkem, který doléčuje zranění.

Šestadvacetiletý odchovanec Ašchabadu Mingazov je v Česku od roku 2014, kdy přišel do Jablonce. V roce 2016 přestoupil do Slavie, ale tam se i vinou zranění zatím tolik neprosadil a v minulé sezoně hostoval v Mladé Boleslavi.

Během léta podstoupil Mingazov operaci kolena. Slavia ho tak posílá rozehrát do Příbrami, kde by měl rozšířit svou sbírku 66 ligových zápasů a 15 gólů.

Ofenzivu Příbrami má zkvalitnit i šestadvacetiletý Voltr, který si vyzkouší už šesté ligové angažmá po Hradci Králové, Jihlavě, Slavii, Karviné a Liberci. Dosud nasbíral 89 ligových zápasů a dal pět branek.

"Radek by měl mít v Příbrami větší herní vytížení, než by měl u nás v Liberci," řekl pro web Liberce sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal. "Odešel nám Honza Matoušek a tak jsme museli na vzniklou situaci zareagovat angažováním Mingazova a Voltra. Doufáme, že dokážou navázat na Matouškovy výkony," řekl majitel příbramského klubu Jan Starka.

Další posilou je bývalý reprezentant Holek, který může hrát na stoperu či jako defenzivní záložník. Jednatřicetiletý bývalý hráč Brna, Dněpropetrovsku, Sparty a Dukly se do hry zapojí až v průběhu podzimu.

"S Mariem přichází velké zkušenosti, nejenom z české ligy, když má za sebou úspěšná angažmá. Nyní se zotavuje po zranění, jakmile bude připraven do utkání, bude to určitě velké zkvalitnění naší defenzivy," řekl Starka.

Kádr navíc rozšíří další nová jména, a to třiadvacetiletý slovenský záložník Dominik Duda na přestup ze Slovanu Bratislava a jednadvacetiletý útočník Petr Pejša z třetiligového Vltavínu. "Není to tak dlouho, co tu byl Pejša na zkoušce. Nyní se k němu vracíme v rámci ročního hostování s opcí. V ČFL předvádí stabilní a kvalitní výkony," uvedl Starka. "Duda je rychlonohý sředopolař, který ve Slovanu nedostával tolik prostoru, kolik si zaslouží. Věříme, že v Příbrami ukáže své kvality," dodal.

Změny doznal i příbramský realizační tým. Končí v roli asistenta Petr Janota, aby se mohl opět věnovat mládeži, a nahradil ho Bohumil Pilný, který jako hlavní trenér vedl Hradec Králové a Žižkov.