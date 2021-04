Příbram vyhrála v Karviné 1:0, na nesestupová místa ztrácí pět bodů

Karviná - Fotbalisté Příbrami ve 29. kole první ligy zvítězili na hřišti Karviné 1:0 a nadále se drží v boji o udržení v nejvyšší soutěži. Středočeši na předposledním místě tabulky ztrácí na patnácté Teplice pět bodů. O jedinou branku se postaral ve 12. minutě Edrisa Lubega, jeho spoluhráč Martin Nový byl v 72. minutě vyloučen. Karviná doma podlehla Příbrami poprvé v ligové historii a po druhé porážce za sebou zůstává jedenáctá.

"Vítězství mě hodně těší. Závěr byl z naší strany o morálu, ale podržel nás brankář Šiman. Za tyto body jsem rád," řekl na pozápasové on-line tiskové konferenci příbramský trenér Jozef Valachovič.

"Prohra je pro nás zklamaní. Řekli jsme si ale o ní výkonem v první půli. Na druhou stranu to však byl typ zápasu, že i kdybychom hráli dalších 30 minut, asi bychom gól nevstřelili," přidal kouč Karviné Jozef Weber.

Slezané dosud s Příbramí doma vyhráli všechny tři vzájemná ligová utkání, tentokrát však neměli dobrý začátek. Už ve 12. minutě si naběhl na Zorvanovu přihrávku za obranu Lubega a svou druhou brankou v české nejvyšší soutěži poslal hosty do vedení. Svěřenci kouče Valachoviče navíc prolomili proti Karviné třízápasovou sérii bez vstřelené branky.

"Byla to podobná situace, ze které Příbram udeřila také proti Zlínu. Inkasovaný gól nám hodně zkomplikoval situaci," připustil Weber.

Domácí se následně proti pozorné obraně prosazovali jen těžko a nejblíže vyrovnání byl v první půli Bartošák, jeho pokus však zlikvidoval brankář Šiman. Příbramský brankář si brzy na to poradil i se střelou Qoseho.

Karvinský trenér Weber se snažil hru po přestávce oživit dvojnásobným střídáním a Slezané svého soupeře zatlačili. Hned v 51. minutě se ocitl sám před Šimanem střídající Haša, ale jeho nevýrazný pokus příbramský gólman snadno zneškodnil. Neprosadil se o chvíli později ani hlavičkující Papadopulos.

Po hodině hry domácí reklamovali pokutový kop po zákroku na Čmelíka, rozhodčí Černý ho však po konzultaci s videorozhodčím neodpískal. Karvinský záložník však byl i nadále aktivní a 21 minut před koncem ho na hranici pokutového území zastavil nedovoleně Nový. Rozhodčí v první chvíli nařídil penaltu, po zhlédnutí videa však svůj verdikt opravil na přímý kop a obránci Příbrami udělil červenou kartu. Bartošák ale po následné střele trefil jen břevno.

"Klidný jsem v té situaci nebyl. Zprvu jsem si myslel, že jde rozhodčí zkoumat, zda byl faul, nebo ne. Když mi ale hráči říkali, že se řeší, jestli to bylo v pokutovém území, nebo ne, byl jsem již klidnější. I tak jsem ale přemýšlel, jak díky střídání zpevnit defenzivu, abychom zvládli stupňující se tlak domácích," řekl Valachovič. "Asi to bylo správně vytažené tam, kam to patřilo. Obě situace byly zřejmě posouzené správně," doplnil Weber.

Karviná v početní výhodě ještě zesílila svůj nápor, ale jak proti střele Qoseho, tak po následném rohovém kopu a hlavičce Papadopulose skvěle zasáhl Šiman. Na porážce Slezanů nic nezměnilo ani sedmiminutové nastavení, při němž příbramský brankář zlikvidoval další Hašův pokus.

Příbram venku podruhé za sebou zvítězila 1:0. "Je to fajn, ale zase máme tři zápasy doma, které jsme nevyhráli a ty body nám chybí. Věřím tedy, že nám toto vítězství dodá pozitivní energii do dalšího týdne a příští zápas zvládneme lépe," dodal Valachovič.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Karviné): "Prohra je pro nás zklamání. Řekli jsme si ale o ní výkonem v první půli. Po zkušenosti s Jabloncem jsme chtěli do utkání vstoupit lépe a byla tam i slušná pětiminutovka. Pak ale přišla podobná situace, ze které Příbram udeřila také proti Zlínu, a inkasovaný gól nám hodně zkomplikoval situaci. Do druhé části jsme proto udělali změny v rozestavení, zrychlili hru a dostávali jsme se do šancí. Nebylo nám však přáno a již dvě utkání jsme nevstřelili branku, což mě trápí, protože chceme hrát útočně. Na druhou stranu to ale byl typ zápasu, že i kdybychom hráli dalších 30 minut, tak bychom gól asi nevstřelili."

Jozef Valachovič (trenér Příbrami): "Za toto vítězství jsem hodně rád. Do zápasu jsme vstoupili, jak jsme chtěli a první poločas byl v našem podání v pořádku. Dostávali jsme do přečíslení, měli šance na skórování a jednu z nich jsme i dobře vyřešili, kdy hráči využili rychlonohého Lubegu. Jsem rád, že se mu podařilo skórovat už ve druhém zápase po sobě. Ve druhé části domácí prostřídali, byli aktivnější a my se dostali pod tlak. Po chybě při naší standardní situaci jsme navíc dali soupeři možnost hrát v početní výhodě. Následně to už bylo z naší strany o morálu. Přestože jsme se snažili hráče v pokutovém území dobře přebírat, domácí si vypracovali nějaké možnosti. Podržel nás ale brankář Šiman a já jsem za tyto body rád."

MFK Karviná - 1. FK Příbram 0:1 (0:1)

Branka: 12. Lubega. Rozhodčí: Černý - Dresler, Váňa - Denev (video). ŽK: Dramé, Mikuš - Šiman. ČK: 72. Nový (Příbram). Bez diváků.

Sestavy:

Karviná: Ciupa - Mikuš, Šindelář (84. Janečka), Dramé (46. Haša), Mazáň (46. Jursa) - Mangabeira, Qose - Sinjavskij (67. Ostrák), Čmelík, Bartošák - Papadopulos. Trenér: Weber.

Příbram: Šiman - Nový, O. Kingue, S. Kingue, Mezera - Pilík, Obdržal (89. Voltr), Tregler, Zorvan (73. Kvída), Antwi (65. Vávra) - Lubega. Trenér. Valachovič.