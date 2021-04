Příbram ve Zlíně dosáhla první ligové výhry po 15 kolech

Zlín - Fotbalisté Příbrami ve 27. kole první ligy zvítězili ve Zlíně 1:0 a poskočili na předposlední místo neúplné tabulky. Středočeši díky proměněné penaltě Tomáše Pilíka ze 70. minuty v nejvyšší soutěži vyhráli po 15 zápasech a poprvé od prosince, kdy doma zdolali právě Zlín 1:0. Příbramští přenechali poslední příčku Opavě a na první nesestupovou pozici, kterou drží patnácté Teplice, ztrácí sedm bodů. Naopak třináctí "Ševci" počtvrté za sebou prohráli a podruhé v řadě nedali gól.

Zlín vstoupil do utkání aktivně, vytvořil si územní převahu, narážel ale na zhuštěnou obranu. První náznak šance měl ve 20. minutě Poznar, ale jeho hlavička skončila těsně vedle.

To už za sebou měla Příbram několik pokusů o brejky, ve 12. minutě se prodral po pravé straně na dostřel Antwi, ale jeho pokus skončil na boční síti Dostálovy branky.

Rychlost příbramských mladíků dělala zlínské obraně problémy a málem na to doplatila po půlhodině hry, když malou domů vystihl Lubega, ale branku netrefil.

Skóre se mohlo měnit v závěru první půle, Potočný však trefil z přímého kopu ze 20 metrů pouze zeď a následný roh skončil místo střelou útočným faulem.

Zlín ve větší ofenzivě brzdila nepřesnost vlastní rozehrávky a tak i šancí si domácí vypracovávali velmi málo. Příbrami naopak stačila pevná defenziva a občasné pokusy o přečíslení, ale ani před Dostálem se toho příliš nedělo.

Klíčový moment nastal v 69. minutě, kdy Buchta fauloval po brejku Lubegu a nařízenou penaltu se štěstím proměnil Pilík, když si Dostál na míč lehce sáhl.

"Ševci" museli otevřít hru, přitiskli Středočechy k jejich šestnáctce, ale jejich tlak neměl efektivitu a Příbram tak své cenné vítězství uhájila. Tým od Litavky venku naplno bodoval poprvé od loňského května a po sérii 17 duelů bez výhry. Zlín doma prohrál teprve druhý z 12 vzájemných ligových zápasů.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Hodnocení nebude dobré. Spoustu věcí jsme udělali špatně. Soupeř hrál vzadu jednoduše, vpředu měl rychlé hráče, nedokázali jsme se prosadit přes řízné stopery. Neporazit doma Příbram je pro nás obrovská výstraha. Na hřišti je potřeba dát do hry srdce a ne jen fotbalový um, dnes také u mnoha hráčů chyběl patřičný zápal. Soupeře jsme ničím nepřekvapili, oni měli větší dynamiku hry, nevytvořili jsme si žádnou šanci, zvedli jsme se až v závěru, ale nic jsme nedotáhli do konce. Klidný nejsem, dnes to byl alarm a hráče na to musím důrazně upozornit."

Jozef Valachovič (trenér Příbrami): "Je to pro mě lepší hodnocení než v minulém týdnu, musím chlapcům poděkovat za výborně zvládnutý zápas, dobře odpracovaný. Něco jsme si řekli v poločase v kabině, protože vývoj byl podobný jako proti Olomouci. Tušili jsme, že duel zlomí jeden gól a já jsem rád, že jsme ho dali my po naší aktivní hře. Po proměněné penaltě to bylo o tom, abychom se vyvarovali chyb vzadu a případně dát z brejku pojistku. To se nepovedlo, ale jsem moc rád, že si vezeme domů tři body."