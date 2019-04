Příbram - Páteční souboj nováčků Příbrami a Opavy otevře 27. kolo první fotbalové ligy. Domácí Středočeši chtějí utnout sérii tří porážek bez vstřelené branky a soupeři alespoň částečně vrátit podzimní debakl 0:5. Zápas začne v 18:00.

Kouči Romanu Nádvorníkovi v neděli nevyšla obnovená premiéra na příbramské lavičce a jeho svěřenci prohráli v Jablonci 0:3. Na čtrnáctém místě tabulky mají sedmibodový náskok na poslední Duklu a čtyřbodové manko na jedenáctou Opavu.

"Samozřejmě hráči také vnímají, že se tam na podzim prohrálo 0:5. Neviděl bych to jako touhu jim to vrátit, ale plně si uvědomujeme, v jaké situaci se nacházíme a že musíme stoprocentně bodovat. Pro nás je alfa omega, abychom ten zápas zvládli. Nekoukáme na to, že jsme tam prohráli 0:5, ale abychom doma jakýmkoliv způsobem vyhráli," řekl Nádvorník v rozhovoru s ČTK.

Opavští v minulém kole doma zdolali pražskou Duklu 2:0 a dočkali se první výhry po šesti kolech. Kapitán a obránce Jan Žídek však byl vyloučen a nejlepší střelec Tomáš Smola dostal čtvrtou žlutou kartu v ročníku, takže v Příbrami budou oba chybět.

"Proti Dukle jsme urvali hodně důležité vítězství a chtěli bychom se od toho odrazit. Příbram je po změně trenéra a my předpokládáme, že se to odrazí i na jejím způsoby hry. Kromě toho je to pro mužstvo samozřejmě nový impulz," konstatoval opavský trenér Ivan Kopecký.

Slezané v první lize ještě na stadionu Příbrami nezvítězili, z dosavadních šesti zápasů pětkrát prohráli a jednou remizovali. "Pro Příbram to utkání znamená hodně, ale stejně tak pro nás. Význam toho zápasu je dán. Soupeř má v kádru nebezpečné hráče, rychlostní typy, které si musíme pohlídat. Ale věřím, že navážeme na poslední zápas a dokážeme bodovat," prohlásil Kopecký.

Nádvorník by rád navázal na loňský rok, kdy porazil Opavu ještě jako trenér Karviné v domácí soutěži (3:1) i v přípravě (1:0). "Mám nějaké svoje představy. Vím, kde Opavu tlačí bota a přes koho nebo jakým způsobem bychom se měli prosadit. Doufám, že to dokážeme na hřišti a budeme bodovat," uvedl šestačtyřicetiletý kouč.

Statistické údaje před zápasy 27. kola první fotbalové ligy:

1. FK Příbram (14.) - SFC Opava (11.)

Výkop: pátek 5. dubna, 18:00.

Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek.

Bilance: 13 8-2-3 20:16.

Poslední zápas: 0:5.

Předpokládané sestavy:

Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Kingue, Jablonský - Hlúpik, Soldát, Tregler, Voltr - Matoušek - Fantiš.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Helebrand - Zavadil, Schaffartzik - Jurečka, Janetzký, Zapalač - Juřena.

Absence: Rezek (zranění), Boháč, Slepička (oba rekonvalescence), Antwi, Květ, Mingazov (všichni nejistý start) - Žídek (trest za ČK), Smola (4 ŽK).

Disciplinární ohrožení: Kodr, Mingazov, Nitrianský, Nový, Voltr (všichni 3 ŽK) - Schaffartzik (7 ŽK), Šrom, Juřena, Žídek (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Fantiš, Matoušek (oba 5) - Smola (8).

Zajímavosti:

- jde o souboj nováčků soutěže

- Příbram na podzim utrpěla v Opavě debakl 0:5, doma však se Slezany v 6 ligových zápasech ještě neprohrála (5 výher a remíza)

- Příbram v lize 3x za sebou prohrála vždy bez vstřelené branky, gól nedala už 273 minut

- Příbram v minulém kole v premiéře pod staronovým koučem Nádvorníkem prohrála 0:3 v Jablonci

- Příbram doma vyhrála 2 z posledních 3 ligových zápasů

- Příbram doma v sezoně získala 20 z celkových 26 bodů

- Příbram má s 59 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy

- Opava minule porazila Duklu a zvítězila poprvé po 6 kolech

- Opava poslední 3 kola neprohrála

- Opava prohrála jediné z posledních 5 venkovních ligových utkání

Tabulka:

1. Slavia 26 21 2 3 64:19 65 2. Plzeň 26 18 4 4 39:25 58 3. Sparta 26 15 5 6 45:23 50 4. Jablonec 26 13 5 8 47:24 44 5. Ostrava 26 11 6 9 32:29 39 6. Mladá Boleslav 26 10 7 9 46:40 37 7. Zlín 26 11 3 12 31:33 36 8. Liberec 26 9 8 9 27:23 35 9. Teplice 26 10 5 11 30:35 35 10. Olomouc 26 10 4 12 30:37 34 11. Opava 26 8 6 12 36:40 30 12. Slovácko 26 9 3 14 27:40 30 13. Bohemians Praha 1905 26 6 8 12 25:35 26 14. Příbram 26 7 5 14 29:59 26 15. Karviná 26 5 5 16 30:48 20 16. Dukla 26 5 4 17 21:49 19