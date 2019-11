Příbram s Opavou prodloužily ligové série bez výhry

Příbram - Fotbalisté Příbrami v 16. kole první ligy remizovali 0:0 s poslední Opavou a bezbrankový výsledek doma uhráli potřetí za sebou. Oba týmy prodloužily čekání na vítězství v nejvyšší soutěži - Středočeši na devět a Slezané dokonce na 14 utkání. Opavští navíc už 490 minut nedali ligový gól.

Příbram si už ve třetí minutě vytvořila velkou šanci, ale Polidara zblízka vychytal brankář Fendrich. Hostující Zavadil poté rozehrál přímý kop na Žídka, který zblízka trefil gólmana Kočího a Dedič z dorážky poslal míč nad branku.

Slezané byli v této fázi zápasu třelecky aktivnější. Zavadilův přímý kop ze slibné pozice si pohlídal Kočí, který ve 29. minutě s mnohem většími problémy vytáhnul Susův oblouček z dálky. Na druhé straně se dostal k odraženému míči volný Zeman, jehož rána však skončila mimo.

Závěr prvního poločasu zase patřil domácím. Po Zemanově přímém kopu hlavičkoval Šimek, jehož tečovaný pokus Fendrich vytáhnul nad břevno. Poté Nový povedenou ranou těsně minul.

Druhé dějství začalo šancí opavského Helebranda, jenž ve skluzu o kousek netrefil branku. Mezi tyče se těsně nevešla ani hlavička domácího Škody.

Po dlouhé pasáži ve středu pole se do velkých příležitostí dostala Příbram. V 70. minutě Nového dalekonosný přímý kop Fendrich vyrazil míč na roh, po kterém bezchybný opavský brankář zblízka zlikvidoval ránu Kodra. Ve druhé minutě nastavení se blýskl Kočí, který Zavadilovu hlavičku z rohu vytáhnul na břevno.

Hlasy po utkání:

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Dostali jsme se do první stoprocentní šance Polidarem, měli jsme jít do vedení, což se bohužel nestalo. Zápas se hrál s velkou bojovností na obou stranách a spíš to vypadalo, že ho rozhodne jedna standardní situace, že tam někomu propadne balon. My si vypracovali další dvě nebo tři šance Kodrem, který netrefil prázdnou bránu. Škoda tam měl takovou střelu, soupeř měl také jednu gólovou šanci. Měli jsme líp řešit brejkové situace ve druhém poločase. Ve finále jsme měli obrovské štěstí při šanci Opavy v 90. minutě, kdy hlavičkovali do břevno. Zklamání, že jsme nezískali tři body a nedali gól. Ale hráčům můžu poděkovat, že to odpracovali a celý zápas tam nechali všechno. Bohužel nás srazila špatná produktivita v šestnáctce soupeře."

Josef Dvorník (asistent trenéra Opavy): "My jsme si sem přijeli minimálně pro bod. Samozřejmě po té šanci z konce zápasu bychom všichni chtěli tři body, ale bereme to reálně, jak to je. Myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Myslím, že na míči jsme byli trochu silnější než Příbram a trošku hernější. V tomhle zápase jsme mohli dostat gól jenom ze standardní situace, ty měla Příbram velmi dobře zahrávané. My měli dnes ve hře i menší hráče, takže tam trošku problém ve standardkách byl. Ale i tak jsme to zvládli s bravurou. Jsme spokojeni s bodem. Gól jsme nedali, ale věřím, že tou prací a kvalitou, kterou dneska kluci odvedli, se štěstí otočí na naši stranu a v příštím domácím zápase to protrhneme."