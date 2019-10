Příbram remizovala se Zlínem bez branek

Příbram - Fotbalisté Příbrami remizovali ve 14. kole první ligy se Zlínem 0:0 a oba týmy prodloužily výsledkovou krizi. Středočeši nevyhráli sedm kol po sobě, zatímco "Ševci" dokonce osm. Příbram se díky bodu posunula na třinácté místo o bod před Karvinou, která má však k dobru nedělní souboj v Českých Budějovicích. Zlín zůstal na předposlední patnácté pozici.

První poločas nabídl minimum akcí. Domácí drželi častěji míč, ale Rakovanovu branku netrefili vůbec. Záložník Alvir, který od ledna bude působit v Plzni, dvakrát střílel mimo. Na druhé straně ani hosté příbramského gólmana Kočího neohrozili.

Až v 61. minutě se zrodila první větší šance. Rezek našel ve vápně střídajícího Stupareviče, jehož střela se odrazila k Polidarovi, který však Rakovana nepropálil. O dvě minuty později skončil Zemanův přímý kop po teči hostující zdi mimo tři tyče.

Zlín zahrozil v 65. minutě, kdy Fantišovu střelu z hranice vápna vytáhl Kočí. Vzápětí Matejov prostřelil vyběhnutého Kočího, ale zamířil vedle.

V 73. minutě Stuparevič přihrál do vápna Alvirovi, který však v rozhodující chvíli ve výborné pozici promáchl. V 90. minutě nevyužil další příležitost Nový, jenž před vápnem nezamířil přesně. Zlín nepodlehl Příbrami v sedmém z posledních osmi ligových zápasů, pod trenérem Janem Kameníkem ale ani na druhý pokus nezvítězil.

Hlasy po utkání:

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Pro nás je to samozřejmě zklamání, protože jsme ten zápas chtěli za každou cenu zvládnout. Bohužel od začátku zápasu se na nás projevila tíha okamžiku. Chyběl nám větší pohyb, měli jsme problém dostat se do bloku, který tam v pěti hráčích vzadu a ve čtyřech před nimi Zlín vystavil. Hráli jsme pomalu a nevypracovali si v prvním poločase pořádnou šanci. Měli jsme akorát tři brejkové situace, které jsme měli vyřešit. Ve druhém poločase se náš pohyb a hra s míčem trošičku zlepšily, ale ke gólu to bohužel nevedlo, abychom se odtrhli od spodku."

Jan Kameník (trenér Zlína): "Hodnocení je takové, že jsme do utkání vstoupili hodně nervózně. Bylo tam hodně situací, které jsme neřešili dobře, hodně zbytečných ztrát a nedorozumění, které jsme měli zejména v ofenzivě, ve finální fázi. Na soupeřovu polovinu jsme byli do prvního poločasu schopní se nějakým způsobem kombinační hrou dostat. Myslím si, že nám to tam šlo, měli jsme dobrý pohyb, ale jakmile jsme chtěli naše útočné akce přetavit do finální fáze, tak tam jsme o míče přicházeli a v pořádku to nebylo ani přes strany, kde jsme chtěli dostat centry do pokutového území na Tomáše Wágnera. Ve druhém poločase se to malinko zlepšilo. Až na první část druhé půlky, kdy jsme se dostali pod tlak, jsme dokázali být nebezpeční, ale stejně jako v posledním utkání tomu chyběla produktivita, což je to, co nás momentálně trápí."