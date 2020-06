Příbram prohrála ve Zlíně a klesla na poslední místo

Zlín - Fotbalisté Příbrami prohráli v druhém kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu ve Zlíně 0:1 a klesli na poslední místo tabulky za Opavu. Zápas rozhodl v 62. minutě jediným gólem z penalty stejně jako vzájemný duel na začátku června Tomáš Poznar. "Ševci" v nadstavbové části vyhráli i druhé domácí utkání a na čtrnáctou příčku, znamenající jako první baráž, mají už šestibodový náskok.

Do zápasu vstoupili aktivněji domácí. Ve 12. minutě Čanturišvili prošel před vápno a tvrdou ranou nastřelil tyč Melicharovy branky. Ve 23. minutě se za příbramskou obranu dostal Poznar, obhodil si gólmana, kterého ale následně fauloval. Úvodní trefou neskončil ani Bartošákův průnik o pár minut později.

"Ševci" svého soupeře do ofenzivy příliš nepouštěli. Jedinými náznaky příbramských šancí v úvodním dějství byly Jindráčkova střela a závar před Dostálovou brankou v závěru půle.

Zlín naopak stupňoval tlak a velmi blízko vedoucímu gólu byl ve 34. minutě, Poznar ale po Džafičově centru hlavičkoval těsně vedle. Neujala se ani ve 44. minutě střela Janetzkého, který jako první v zápase zamířil mezi tyče.

Po přestávce se ze hry Zlína vytratila přesnost a Příbram toho využila ke zvýšení aktivity. V 57. minutě vystrašila brankáře Dostála lehce tečovaná hlavička hostujícího Polidara.

Skóre se ovšem změnilo na druhé straně. Pronikajícího Bartošáka srazil k zemi Kvída a faul sudímu Orlovi potvrdil i videorozhodčí. Pokutový kop zahrával stejně jako v nedávném vzájemném duelu Poznar a osmým gólem v ligové sezoně poslal "Ševce" v 62. minutě do vedení.

Příbram se po prostřídání a přeskupení sestavy tlačila do útoku, čímž ale vznikal prostor pro zlínské brejky. Po nich ohrozili Melicharovu branku Poznar s Fantišem, pojistku však nepřidali.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Čekalo se na chybu soupeře, což je v takových zápasech mnohdy klíčové. Příbram tu chybu udělala, proto jsme vyhráli. Máme teď náskok prakticky sedmi bodů, ale nic neslavíme, čekají nás ještě důležité zápasy. Vsadil jsem na stejnou sestavu, ale hráči to zvládli. Teď zase máme delší čas na regeneraci. Příbram má brejkové útočníky, museli jsme pochytat jejich náběhy. Nenechali jsme za sebe míče padat, což byl také jeden z aspektů, který vedl k našemu vítězství."

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Nedokážeme zopakovat výkony z domácího trávníku. Čtyřikrát po sobě si nepřihrajeme, takže nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek. Naše šance byly náhodné, zato Zlín měl v první půli dvě vyložené příležitosti a po přestávce jsme mu darovali penaltu. Vadí mi výkon, jaký jsme převedli, máme stále na čem pracovat. Teď máme do neděle čas se nachystat na Opavu, s kterou si to rozdáme. Vím, že se vzhledem k situaci ve druhé lize rýsuje možnost, že by baráž nebyla, ale na to se nechceme dívat."