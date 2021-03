Příbram při premiéře trenéra Valachoviče remizovala s Brnem 1:1

Příbram - Fotbalisté Příbrami při ligové premiéře trenéra Jozefa Valachoviče remizovali v 24. kole nejvyšší soutěže s Brnem 1:1. V záchranářském souboji vedli od 28. minuty zásluhou Jiřího Texla hosté, za domácí srovnal v 55. minutě Radek Voltr. Středočeši nevyhráli v lize třináctý duel za sebou a zůstali poslední. Šestnáctá Zbrojovka čeká na vítězství sedm kol a na první nesestupovou příčku ztrácí čtyři body, Příbram o tři víc.

Pětačtyřicetiletý Slovák Valachovič nahradil v pondělí odvolaného Horvátha, který skončil po debaklech na Spartě (0:4) a v Ostravě (0:5). Trenérská změna však na domácích nebyla v prvním poločase příliš znát.

"Trochu je to pro nás rozčarování, zápas jsme chtěli zvládnout lépe. Jenže na hráčích byl v prvním poločase vidět následek několika posledních porážek," řekl na on-line tiskové konferenci Valachovič, který v minulosti dvakrát působil v Příbrami jako asistent.

V 17. minutě dostali hosté po Pachlopníkově trefě míč do příbramské branky. Téměř pětiminutové zkoumání u videa však odhalilo, že gólu předcházel ofsajd, a proto nemohl být uznán.

O 11 minut později přišel Pachlopníkův trestný kop z levé strany a příbramský obránce Nový, který nastoupil do 100. ligového duelu, ho hlavou nešťastně prodloužil na zadní tyč na zakončujícího Texla. Záložník Zbrojovky se trefil v lize poprvé od října 2018.

Až poté se domácí přece jen trochu zvedli, v závěru poločasu se několikrát pokusili ohrozit brněnskou branku, ale chyběla důraznější koncovka.

Po přestávce se ukázala jiná Příbram a výsledkem bylo v 55. minutě vyrovnání. Pilíkův roh přizvedl hlavou Nový a z bezprostřední blízkosti se prosadil Voltr. Domácí skórovali v lize po 343 minutách.

"Do poločasu to nebylo dobré, nechávali jsme soupeři hodně prostoru, ale po pauze se to změnilo. Najednou to byl fotbal, jakým bychom se chtěli prezentovat," uvedl Valachovič.

O devět minut později mohli domácí dokonat obrat, jenže skvělou Cmiljanovičovu ránu bez přípravy dokázal brankář Berkovec vyrazit na roh.

Oba týmy se po zbytek zápasu při vědomí tabulkového postavení vrhly do útočení a na obou stranách přišly slibné šance, ale gólmani kralovali. Příbramský Šiman vyrazil dvě rány Reitera, který si rovněž připsal 100. ligový start, a jednu Moravce. Vzápětí se řítil sám na branku Antwi, ale Berkovec se překvapit nenechal.

Hosté mohli v závěru rozhodnout, ale dvě velké šance neproměnili. Rozhodnutí měl na hlavě minutu před koncem Růsek, ale střídající brněnský útočník ve výborné pozici branku minul. V nastavení pak Šiman vytáhl na roh Endlovu střelu. "Těch akcí v závěru bylo tolik, že jsem ani nestačil sledovat čas a byl překvapen, že už je konec utkání," konstatoval Šiman.

Zbrojovka nepodlehla Příbrami v nejvyšší soutěži pošesté za sebou. "Body jsme dnes ztratili hlavně proto, že jsme nedokázali hrát po celých 90 minut stejně soustředěně. Upozorňovali jsme hráče, že po změně trenéra přijde do týmu soupeře impulz, ale naším největším problémem dnes stejně jako v jiných zápasech bylo spíše neproměňování šancí," řekl brněnský kouč Richard Dostálek.

Hlasy po utkání:

Jozef Valachovič (trenér Příbrami): "Trochu je to pro nás rozčarování, zápas jsme chtěli zvládnout lépe. Jenže na hráčích byl v prvním poločase vidět následek několika posledních porážek. Museli jsme jim o přestávce připomenout, aby byli stejně živí, jak nám předváděli v tréninku. Samozřejmě za tři dny jsme toho nemohli společně moc natrénovat, na to budeme mít nyní dva týdny během reprezentační přestávky. Do poločasu to nebylo dobré, nechávali jsme soupeři hodně prostoru, ale po pauze se to změnilo a najednou to byl fotbal, jakým bychom se chtěli prezentovat. Ale je pravda, že v defenzivě jsme měli ještě řadu chyb. Po vyrovnání jsme mohli vstřelit druhý gól, ale šance měl i soupeř. I proto je konečný výsledek zasloužený."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Body jsme dnes ztratili hlavně proto, že jsme nedokázali hrát po celých 90 minut stejně soustředěně. V prvním poločase jsme soupeře přehráli. Už před přestávkou jsme měli možnosti přidat další gól stejně jako v závěru zápasu. Ve druhém poločase jsme se nechali zbytečně zatlačit, udělali jsme hloupou chybu. Upozorňovali jsme hráče, že po změně trenéra přijde do týmu soupeře impulz, ale naším největším problémem dnes stejně jako v jiných zápasech bylo spíše neproměňování šancí."

1. FK Příbram - Zbrojovka Brno 1:1 (0:1)

Branky: 55. Voltr - 28. Texl. Rozhodčí: Ginzel - Vlček, Antoníček - Hrubeš (video). ŽK: Rezek, O. Kingue, Nový - Záhumenský. Bez diváků.

Sestavy:

Příbram: Šiman - Nový, Kvída, O. Kingue, Cmiljanovič - Tregler - Pilík, Zorvan (86. S. Kingue), Rezek, Antwi (80. Vávra) - Voltr (86. Dočekal). Trenér: Valachovič.

Brno: Berkovec - Endl, Pernica, Gajič - Moravec, Pachlopník (82. Hladík), Bariš, Texl, Záhumenský - Fila (67. Růsek), Fousek (67. Reiter). Trenér: Dostálek.