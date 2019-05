Příbram přes výhru 3:2 nad Duklou musí do baráže

Příbram - Fotbalisté Příbrami v závěrečném pátém kole nadstavbové skupiny o záchranu doma porazili sestupující Duklu 3:2, ale musí do baráže o první ligu proti třetímu celku druhé nejvyšší soutěže Brnu. Středočeský nováček v tabulce skončil na čtrnáctém místě za Bohemians 1905, kterým stačila remíza 1:1 s Opavou. "Klokani" sice získali stejně bodů jako Příbram, ale na třináctou pozici je posunulo lepší postavení po základní části.

U Litavky se jako první prosadil hostující Štěpán Krunert, ještě před pauzou vyrovnal střídající Ibrahim Keita. Dukle po změně stran vrátil náskok Vojtěch Hadaščok, ale Jan Matoušek dvěma proměněnými penaltami výsledek otočil.

Příbramští, kteří při posledním domácím utkání loni v srpnu deklasovali Duklu 4:0, začali aktivněji a v páté minutě mohli otevřít skóre, ale Polidara zblízka vychytal brankář Hruška.

Hosté naopak první velkou šanci proměnili. Podaný ve 14. minutě z přímého kopu nacentroval do pokutového území a Krunert hlavou zaznamenal premiérový ligový gól v kariéře.

Domácí se rychle oklepali a vytvořili si převahu. Fantišovu patičku ještě vytáhnul Hruška, gólman Dukly však ve 35. minutě neudržel míč po rohu a dorážející Keita jeho chybu potrestal. Francouzský útočník byl přitom na hřišti jen několik vteřin po vystřídání zraněného Polidara. Těsně před pauzou ještě ránu hostujícího Gonzáleze vyrazil brankář Kočí.

Druhý poločas nezačal v žádném velkém tempu a Dukla si v 57. minutě opět vzala vedení. González se prokličkoval mezi domácí obranou, posunul míč na Hadaščkoka, jenž přehodil Kočího.

Středočeši bleskově odpověděli. Krunert v šestnáctce podkopnul Matouška a ten v 60. minutě z penalty vyrovnal. O chvíli později po kontaktu brankáře Hrušky s Fantišem rozhodčí Zelinka pro Příbram nařídil druhý pokutový kop, který v 65. minutě proměnil znovu Matoušek.

Domácí v závěru působili nervózně a hazardovali s vedením. Gonzálezův lob velké dálky vytáhnul Kočí. Příbramský brankář si pak poradil i s Krunertovou ranou a výborný zákrok předvedl proti náhradníkovi Djuranovičovi, jehož hlavičku vytáhnul na břevno. Dukla se tak s první ligou rozloučila devátou venkovní porážkou za sebou.

Hlasy po utkání:

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Snažili jsme se udělat maximum. První poločas Dukla dala z první šance gól. My tam měli tři brejkové situace a nevyřešili je dobře. Trošičku nás gól Dukly srazil. Poločas jsme nějakým způsobem dohráli, chyběla mi od nás trošičku větší aktivita, snaha vzít to na sebe a zápas rozhodnout. Bylo příjemné, že se nám povedlo dát v prvním poločase gól, ale druhý poločas jsme zase bohužel gól dostali. Ale ten druhý poločas jsme odpracovali tak, jak by to mělo vypadat. Pak jsme měli i trošičku štěstíčko, když nám to skočilo na břevno a ven. Ale myslím, že situace Keity a Matouška jsme měli vyřešit na další gól. Ne, abychom se do poslední minuty třásli o výsledek. Bohužel štěstí se k nám nepřiklonilo. Víme, jak dopadl zápas na Bohemce. My dneska zvítězili a musíme se připravit na středu a na neděli."

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Snažili jsme se, bojovali jsme. Myslím, že jsme tam měli i zajímavé pasáže hry. Dvakrát jsme se dostali do vedení. Mrzí mě oba vyrovnávací góly. Při prvním jsme byli v držení míče a je z toho standardní situace pro soupeře. Při druhé jsme prohráli souboj a Honza Matoušek to udělal v boxu výborně. Škoda, protože dneska kluci opravdu ten zápas pojali tak, že ho chtějí zvládnout jak herně, tak výsledkově. Škoda, že jsme za to nebyli odměnění, ale myslím si, že taková byla celá naše sezona. Teď si odpočinout, zavřít to, dobře si to zanalyzovat a znovu do práce. V téhle chvíli vypadáme hloupě - já jako trenér, my jako klub. Ale jednoznačně to byl začátek dlouhodobé cesty. Proto jsem se takhle chovali. Strašně rád budu trenérem Dukly, protože chci dokázat, že tenhle marast a martýrium, kterým jsme si prošli, bylo hrozně důležité pro záchranu Dukly. Já jsem o tom bytostně přesvědčený."

1. FK Příbram - Dukla Praha 3:2 (1:1)

Branky: 60. z pen. a 65. z pen. Matoušek, 35. Keita - 14. Krunert, 57. Hadaščok. Rozhodčí: Zelinka - Vitner, Vaňkát. ŽK: Antwi - Ostojič, Hruška. Diváci: 1266.

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Antwi - Květ (61. Rezek), Soldát - Fantiš, Voltr (88. Průcha), Matoušek - Polidar (34. Keita). Trenér: Nádvorník.

Dukla: Hruška - Ostojič, Bezpalec, Dancák - Douděra (85. Djuranovič), Tetour, Krunert, González, Koval (71. Miloševič) - Podaný, Hadaščok (65. Palacios Vera). Trenér: Skuhravý.