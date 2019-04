Příbram - Fotbalisté Příbrami zvítězili v předehrávce 27. ligového kola v souboji nováčků soutěže nad Opavou 3:1 a ve druhém zápase po příchodu trenéra Romana Nádvorníka poprvé bodovali. Domácí poslal před pauzou do vedení Ruslan Mingazov a v 53. minutě přidal pojistku Antonín Fantiš. Hosté sice snížili vlastním gólem Oliviera Kingueho, ale vzápětí zamířil do vlastní sítě i opavský Matěj Helebrand. Příbram vyhrála po třech porážkách za sebou a z třináctého místa tabulky ztrácí na jedenácté Slezany už jen bod.

Domácí byli v úvodu agresivnější, aktivnější a dynamičtější, i když se dlouho jen zastřelovali. Matoušek pálil po uličce od uzdraveného Rezka mimo, Fantišova rána v 19. minutě byla zblokovaná a také další střelecké pokusy byly vesměs neúspěšné.

Hosté sice nesázeli jen na defenzivu, ale prohrávali souboj o střed hřiště a při několika standardních situacích si nepočínali dostatečně přesně. V 36. minutě jim pak rozhodčí v úniku chybně odpískali ofsajd.

Příbram měla navrch ve všech statistických údajích a před poločasem se i dostala do vedení. Nový posadil centr z přímého kopu přesně na hlavu jednoho z nejmenších hráčů na trávníku Mingazova a ten poslal míč do sítě po levé ruce opavského gólmana.

Domácí vedení namotivovalo a hned po změně stran dál mířili za cennou výhrou. V 52. minutě sice mylně rozhodčí kvůli ofsajdu ještě Mingazovovi druhý gól neuznali, ale hned při další akci našel turkmenský záložník Fantiše a příbramský kapitán zvýšil.

Chvíli nato padly v rozmezí dvou minut dva vlastní góly. Nejprve si v 57. minutě hostující roh srazil do vlastní sítě Kingue, ale v 59. minutě domácím znovu vrátil dvoubrankové vedení střelou do vlastní sítě opavský Helebrand.

Zbytek zápasu přinesl atraktivní podívanou i šance, ale už bez gólů. Další Fantišův zásah nebyl uznán kvůli ofsajdu, dělovku Helebranda zase vytěsnil domácí brankář Kočí.

Hlasy po utkání:

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Jsme nesmírně šťastní, že jsme zápas zvládli. Bylo to pro nás moc důležité utkání, posunuli jsme se už jen na bod za dnešního soupeře, navíc jsme dokázali vstřelit po delší pauze gól. Proč jsme dnes hráli výrazně lépe než před týdnem? Do zápasu přišla kvalita. Mingazov, Rezek, Květ minule nehráli kvůli zranění, chyběli nám do mezihry a také jsme začali hrát více do křídel, na což jsme se připravovali už od reprezentační pauzy. Ve druhém poločase jsme předvedli velice dobrou hru, ale je to pouze první krok, potřebujeme takové výkony opakovat."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Musím říct, že utkání se nám nevydařilo, i když mělo rozdílné poločasy. V prvním jsme nehráli v poli tak špatně, měli jsme i šanci. Soupeř měl brejkové situace, individuálně se prosazoval Matoušek. V závěru první půle jsme ale inkasovali ze standardky, gól nám hlavou dal nejmenší hráč soupeře, to by se nemělo stávat. V druhé půli jsme chtěli hrát trpělivě, ale dopustili jsme se chyb v obraně a soupeř je potrestal. Místo aby po gólu na 2:1 přišly naše šance, znovu jsme chybovali v součinnosti a potom už chyběla přesnost, možná i lehkost. Bylo to důležité utkání se soupeřem, který byl pod námi a teď se nám bohužel přiblížil."

1. FK Příbram - SFC Opava 3:1 (1:0)

Branky: 42. Mingazov, 53. Fantiš, 58. vlastní Helebrand - 57. vlastní Kingue. Rozhodčí: Královec - I. Nádvorník - Hájek. ŽK: Kingue - Jurečka, Zapalač. Diváci: 2132.

Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Tregler, Jablonský - Mingazov (64. Antwi), Květ (85. Soldát), Kingue, Rezek - Matoušek - Fantiš (89. Voltr). Trenér: R. Nádvorník.

Opava: Fendrich - Schaffartzik, Simerský, Svozil, Helebrand (81. Manzia) - Zavadil, Jursa - Jurečka, Janetzký (66. Stáňa), Zapalač - Juřena (60. Opoku). Trenér: Kopecký.

1. Slavia 26 21 2 3 64:19 65 2. Plzeň 26 18 4 4 39:25 58 3. Sparta 26 15 5 6 45:23 50 4. Jablonec 26 13 5 8 47:24 44 5. Ostrava 26 11 6 9 32:29 39 6. Mladá Boleslav 26 10 7 9 46:40 37 7. Zlín 26 11 3 12 31:33 36 8. Liberec 26 9 8 9 27:23 35 9. Teplice 26 10 5 11 30:35 35 10. Olomouc 26 10 4 12 30:37 34 11. Opava 27 8 6 13 37:43 30 12. Slovácko 26 9 3 14 27:40 30 13. Příbram 27 8 5 14 32:60 29 14. Bohemians Praha 1905 26 6 8 12 25:35 26 15. Karviná 26 5 5 16 30:48 20 16. Dukla 26 5 4 17 21:49 19