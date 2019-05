Příbram porazila Karvinou a zvýšila šanci, že se vyhne baráži

Příbram - Fotbalisté Příbrami porazili v druhém kole skupiny o záchranu nadstavby první ligy Karvinou 1:0. Utkání sestupem ohrožených týmů rozhodl v 64. minutě svým premiérovým gólem v nejvyšší soutěži Karel Soldát. Příbram se na čtrnáctém místě přiblížila na dva body ke třináctým Bohemians 1905, kteří jako poslední drží příčku mimo baráž. Slezané po druhé porážce za sebou ztrácejí z předposledního místa na Příbram už pět bodů a mají blízko k účasti v baráži.

"Věděli jsme, že nás čeká klíčový zápas pro případný posun výše tabulkou. Za druhý poločas si hráči zaslouží uznání, teď ale musíme podat podobný výkon také v zápasech s Bohemians a Opavou. Už nejbližší souboj na Bohemce hodně ukáže, jaké máme ještě šance vyhnout se baráži," řekl na tiskové konferenci příbramský trenér Roman Nádvorník.

"Moc jsem doufal, že máme šanci se vyhnout baráži, ale přišel útlum v nepravou chvíli. Nejsem naivní, teď už se baráži nevyhneme. Dneškem pro nás začíná příprava na baráž," dodal karvinský kouč František Straka.

Na hře obou týmů bylo až příliš znát, že jde o klíčový zápas v boji o únik z barážového pásma. Především domácí svazovala velká nervozita a na stadionu U Litavky se hlavně bojovalo o střed hřiště. Zatímco Příbramští do poločasu stačili zahrozit pouze několika nebezpečnými závary a dvěma hlavičkovými pokusy mimo, hosté se mnohem přímočařeji tlačili do střeleckých pozic a několikrát domácí obraně pořádně zavařili.

Nejblíže gólu byl ve 23. minutě Wágner, který dokázal po rohu hlavou překonat i brankáře Kočího, ale na brankové čáře zachránil svůj tým dobře postavený Květ. Příbram se do pauzy mezi tyče netrefila ani jednou.

"Sám si neumím vysvětlit, jak jsme mohli takový zápas po tom dnešním prvním poločase prohospodařit. Totálně mě zaráží, jak nakládáme se šancemi, které si dokážeme vypracovat, ale jejich řešení není dobré," uvedl Straka.

Během přestávky se spustil nad spoře zaplněným stadionem silný déšť, výrazně se ochladilo a přes časné odpoledne se i rozsvítilo umělé osvětlení. Hlavním důvodem obratu ve hře domácích ale byla spíše bouřka v kabině. Už 30 sekund po změně stran se prohnal po levé straně střídající Polidar a vypálil, ovšem pouze do gólmana Berkovce.

Příbram přidala a přišly i další střelecké pokusy a také vedení. Po Nového centru z přímého kopu v 64. minutě Berkovec ještě míč odvrátil, další dorážce zabránil Budínský, ale Soldát pak balon napotřetí protlačil do sítě.

"Byla to nepřehledná situace. Míč se tam různě odrážel, ani nevím od koho. Já ho tam nakonec dotlačil jako poslední. Jsem sváteční střelec, já tam přece od toho, abych branky dával, nejsem. Důležitější pro mě bylo, že jsme dnes vyhráli," řekl Soldát.

Hosté marně reklamovali, že se měla pískat ruka, kterou si podle nich nastřelil domácí Kingue, rozhodčí gól uznal. "Zda se měla pískat ruka domácího hráče před gólem? To je otázka na jiné. Bez VARu (videorozhodčího) se to těžko posuzuje, ale ruka tam byla, to je jasné. Ale my jsme se ani neměli do té situace dostat, předcházela tomu naše fatální chyba," uvedl Straka, jenž v minulosti vedl Příbram.

Příbramští už dokázali cenné vedení udržet, i když Wágner se snažil v domácí šestnáctce ještě hostující šance oživit. I v pátém vzájemném ligovém souboji Příbrami s Karvinou tak zvítězil domácí celek.

"Dlouho jsme měli svázané nohy, ani nasazení nebylo optimální, důležitost zápasu asi hrála roli. Naštěstí po přestávce jsme zvedli nasazení, agresivitu, měli i šanci na druhý gól a pak si to odpracovali až do posledního hvizdu," dodal Nádvorník, který ještě na podzim trénoval Karvinou.

1. FK Příbram - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 64. Soldát. Rozhodčí: Lerch - Vlček, Ratajová. ŽK: Kočí - Suchan. Diváci: 1825.

Sestavy:

Příbram: Kočí - Nový, Tregler, Kingue, Antwi - Mingazov (90. Voltr), Soldát, Květ (46. Polidar), Rezek - Matoušek (87. Jablonský) - Fantiš. Trenér: Nádvorník.

Karviná: Berkovec - Moravec (87. Fokaidis), Krivák, Rundič, Záhumenský - Ba Loua (74. Suchan), Bukata, Lingr, Budínský, Guba (60. Faško)- Wágner. Trenér: Straka.