Příbram porazila Boleslav 2:1 a poprvé v ligové sezoně vyhrála

Příbram - Fotbalisté Příbrami porazili v 9. kole první ligy Mladou Boleslav po obratu 2:1. Hosty poslal v 28. minutě do vedení Michal Škoda, ale po pauze otočili stav Radek Voltr se Stanislavem Vávrou. Příbram jako poslední v této ligové sezoně poprvé vyhrála a v nejvyšší soutěži naplno bodovala po 10 zápasech od červnového vítězství nad Olomoucí. V tabulce se bodově dotáhla na předposlední místo.

Příbram nastoupila povzbuzena minulou remízou 1:1 v Brně a proti favoritovi hrála aktivně. Větší šance si ale v první půli připravili hosté a u obou byl útočník Škoda, který do léta hrával za domácí. V osmé minutě ještě nedokázal dostat do sítě špatně vyražený míč od brankáře Kočího, ale o 20 minut později už jeho zásluhou hosté vedli. Z hranice šestnáctky vypálil nepřesně Douděra a Škoda balon usměrnil do sítě.

Domácí byli opticky i statisticky aktivnější, ale jejich šance v první půli k brankám nevedly. Ve 23. minutě Voltr minul po akci Nového, těsně před poločasem pálil vedle po rychlé kombinaci Vávra.

Hosté byli po pauze opatrnější a evidentně spoléhali na rychlé brejky do stále více otevřené domácí obrany. Příbramští však byli aktivnější a v 64. minutě srovnali. Po Pilíkově rohovém kopu a následném závaru usměrnil míč v krkolomné pozici vleže do sítě Voltr a stylově oslavil dnešní 29. narozeniny.

Domácí se snažili o otočení výsledku. V 69. minutě mohl nebezpečně pálit Vávra, ale možnost prováhal. V 74. minutě postupoval ze strany sám na Mikulce příbramský Pilík, hostující gólman však zasáhl.

V 76. minutě už Příbramští skóre obrátili. Vávra prošel nekoncentrovanou defenzivou hostů a jeho vydařená střela obloukem skončila v síti. Hosté ve zbytku zápasu už nedokázali na zvrat zareagovat, jedinou slibnou možnost Ikauniekse dokázal zneškodnit brankář Kočí. Boleslav venku v lize nevyhrála posedmé za sebou a před Příbramí má v tabulce už jen tříbodový náskok.

Hlasy po utkání:

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Jsem strašně rád především za hráče, kteří se každým zápasem zvedají a už minule v Brně naznačili svoje možnosti. Vyhráli jsme, máme konečně tři body a navíc dali dva góly. Takže je tu dnes velká spokojenost, a to na celém stadionu od šatny po kanceláře. Tušil jsem po Slovácku, že tam jsme padli na dno, že to může být už jen lepší. Je vidět, že když se nám začal konsolidovat tým, souhra pomáhá. Nejsme prostě v situaci, že si můžeme dovolit pět změn v sestavě. Epidemie a výpadky z tréninku tomu také nepomáhaly. Dnes jsem viděl mužstvo, které moc chtělo vyhrát a vyhrálo. Hodně nám pomohli po přestávce zkušení hráči. Zda cítím tlak na svoje setrvání? Není zvlášť silný, ale nejsem pitomý. Věděl jsem, co to může znamenat, že jsme předtím dlouho nedokázali vyhrát."

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Byla to naprosto zbytečná porážka. Nemusela být, pokud bychom dotáhli už v prvním poločase další akce, po kterých jsme mohli mít vyšší vedení. Domácí ale po přestávce zvýšili důraz, z toho pramenily i některé standardky a po jedné z nich vyrovnali. My jsme se snažili trojím střídáním za stavu 1:1 zvýšit ofenzivu. Byla to trochu hra vabank, přesto o prohře ta střídání nerozhodla. Rozhodovalo se v prvních 20 minutách po přestávce. Stejně jako před týdnem jsme podle představ odehráli pouze jeden poločas. Minule to stačilo na výhru, dnes jedeme bez bodu."

1. FK Příbram - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:1)

Branky: 64. Voltr, 76. Vávra - 28. Škoda. Rozhodčí: Rejžek - Hrabovský, Kříž - Hocek (video). ŽK: Pilík, Kočí - Tatajev, Douděra. Bez diváků.

Příbram: Kočí - Svoboda (46. Pilík), Kleščík, Soldát, Cmiljanovič - Nový, Zorvan, Rezek (88. Kvída), Folprecht (63. Hájek), Vávra (82. Antwi) - Voltr (87. Pinc). Trenér: Čuhel.

M. Boleslav: Mikulec - Jakub Klíma (74. Fulnek), Tatajev, Křapka, Mazáň - Janošek (74. Ikaunieks), Túlio - Zahustel, Budínský, Douděra - Škoda (70. Drchal). Trenér: Weber.