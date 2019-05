Příbram porazila Bohemians 4:1 a přeskočila je v tabulce

Praha - Fotbalisté Příbrami zvítězili ve třetím kole skupiny o záchranu prvoligové nadstavby na hřišti Bohemians 1905 4:1 a učinili důležitý krok k udržení mezi elitou. Ziskem tří bodů se dvě kola před koncem nadstavby posunuli o bod před čtvrté "Klokany" na třetí místo, která jako poslední zaručuje účast v příští sezoně.

Pražané vedli od druhé minuty po gólu Antonína Vaníčka, ale Středočeši v prvním poločase trefami Ruslana Mingazova a Oliviera Kingueho otočili skóre. Ve druhé pětačtyřicetiminutovce se prosadili nejlepší střelec týmu Jan Matoušek a Matěj Polidar. Příbram k první ligové výhře v Ďolíčku potřebovala třináct utkání.

Bohemians bleskově udeřili. Bartek nahrál do vápna Vaníčkovi, který se otočil kolem Treglera a přízemní střelou k tyči otevřel skóre.

Ve čtvrté minutě dali o sobě vědět hosté. Fantiš, který nastoupil k 200. ligovému duelu, našel za obranou "Klokanů" Mingazova. Turkmenský záložník prostřelil gólmana Fryštáka, ale jeho spoluhráč Pokorný odkopl míč do bezpečí. V 16. minutě střela hostujícího Matouškova z úhlu prosvištěla podél brankové čáry.

O čtyři minuty později vybojoval Matoušek penaltu poté, co ho ve vápně nedovoleně zastavil Pokorný. K pokutovému kopu se postavil kapitán Rezek, který však míč překopl.

Příbram hrozila i nadále. Ve 27. minutě trefil záložník Polidar z šestnáctky tyčku. Za pět minut se hosté dočkali. Matotušek ve středu hřiště uspěl v souboji s Ljovinem, vystřelil z hranice vápna a Fryšták jeho pokus vyrazil na nikým nehlídaného Mingazova, jenž srovnal.

Ve 42. minutě přihrál Mingazov na Fantiše, který zamířil těsně vedle branky. O dvě minuty později dokonala Příbram obrat. Po Nového rohovém kopu se prosadil Kingue.

Pět minut po přestávce přidali Středočeši třetí branku. Z hlavičkového souboje s kapitánem "Klokanů" Krchem vyšel vítězně Matoušek, který si navedl míč do vápna, pohrál si s obranou domácích a přesně zakončil.

Po hodině hry hlavičkoval Krch po rohovém kopu jen do náruče brankáře Kočího a 100. ligový start tak gólem neozdobil. V 65. minutě se napřáhl z dálky Mingazov a Fryšták jeho prudkou střelu vyrazil na roh. Pět minut před koncem základní hrací doby stanovil konečný výsledek po Matouškově přihrávce Polidar.

Svěřenci trenéra Romana Nádvorníka porazili Bohemians ve třetím z posledních čtyř duelů v lize a venku triumfovali po sedmi utkáních. Pražané nevyhráli počtvrté za sebou a po šesti zápasech nebodovali. Bohemians zvítězili v Ďolíčku v jediném z uplynulých 16 ligových soubojů a potvrdili pozici nejhoršího domácího celku.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians 1905): "Dneska není a je jednoduché zhodnotit náš výkon. Náš výkon byl velice slabý a šlo by použít možná i jiná slova. Nemůžu pro to najít jiný důvod než to, že to utkání jsme nezvládli mentálně, protože celé jaro, v podstatě každý zápas v lize, kromě části utkání se Slavií, tak jsme hráli každý zápas dobře až velmi dobře. Slabý výkon jsme podali v semifinále poháru, ale to byl průměrný až slabý. Ale ten dnešní byl za celé jaro vůbec nejslabší zrovna v situaci, kdy jsme potřebovali nutně zvítězit, nebo přinejhorším neprohrát. Trenér připravuje mužstvo na to, aby bylo mentálně připravené, takže ta věc jde za mnou. Pevně věřím, že budeme schopní připravit se na příští zápas tak, abychom to dokázali napravit. Nemá cenu se v tomhle, co jsme dneska předvedli, moc patlat, protože by to nebylo prospěšné pro nic a pro nikoho. Jediná šance je zapomenout a zvládnout se připravit na další zápas, kdy je možnost to napravit. Pevně věřím, že pořád máme dva zápasy a získáme-li body, tak se baráži vyhneme. A i kdybychom se jí nevyhli, tak v baráži jsou další dva zápasy proti druholigovému soupeři, kdy můžeme obhájit svoji příslušnost v první lize, kam podle mě patříme, byť ten dnešní výkon s tím nekorespondoval."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Vstoupili jsme tragicky do zápasu. Na to se připravujeme každý zápas, protože venkovní vstupy máme opravdu špatné. Musím poděkovat mužstvu, že i po tom rychlém gólu jsme se zvedli. Měli jsme penaltu, kterou jsme nedali, šli jsme sami na bránu Mingazovem, trefili jsme tyč. Už do té půli jsme měli být jednoznačně ve vyšším vedení. Jsem rád, že Bohemka neměla žádnou gólovou šanci, jestli se nepletu. Jsem rád, že i přes ty šance, které jsme nedali, jsme dvakrát skórovali. Ve druhém poločase jsme si to pohlídali. Dali jsme další dva krásné góly. Musím hráčům poděkovat za nasazení a vysoký presink, který jsme vydrželi hrát celý zápas, kdy jsme ani na chviličku nevypadli ze hry. Pro nás to jsou důležité tři body, ale jsou dvě kola do kola. Musíme ještě bodovat. Nemáme nic zachráněného. Tohle je takový krůček, který jsme si přáli, chtěli jsme ho udělat a on se povedl. Jsou před námi dva těžké zápasy a musíme v nich bodovat, abychom se zachránili."

Bohemians Praha 1905 - 1. FK Příbram 1:4 (1:2)

Branky: 2. Vaníček - 32. Mingazov, 44. Kingue, 50. Matoušek, 85. Polidar. Rozhodčí: Berka - Flimmel, Šimáček. ŽK: Krch, Hůlka - Polidar. Diváci: 3055.

Bohemians 1905: Fryšták - Hůlka (74. F. Hašek), Krch, Pokorný - Dostál, Vacek, Ljovin (46. Puškáč), Bartek - Reiter, Hilál (86. Záviška), Vaníček. Trenér: M. Hašek.

Příbram: Kočí - Nový, Tregler, Soldát, Antwi - Mingazov (88. Jablonský), Kingue, Polidar (86. Kodr), Rezek - Matoušek (90. Skácel) - Fantiš. Trenér: Nádvorník.