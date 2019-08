Příbram poosmé za sebou porazila Budějovice, doma vyhrála 2:0

Příbram - Fotbalisté Příbrami v pátém kole první ligy doma porazili České Budějovice 2:0. Středočeši potvrdili, že se jim proti jihočeskému nováčkovi daří a vyhráli nad ním v osmém soutěžním utkání za sebou. O góly se už v prvním poločase postarali Marko Alvir a Michal Škoda.

Předpokládal se vyrovnaný boj dvou týmů, ale Středočeši už od úvodu dominovali a brzy utkání rozhodli. V deváté minutě se protáhl po pravé straně přes dva obránce Alvir a před brankářem Staňkem nezaváhal. S chorvatským záložníkem si hosté nevěděli rady i nadále. Ve třinácté minutě měl další šanci, ale ztroskotal na hostujícím gólmanovi, po dalších deseti minutách opět souboj stejných hráčů vyzněl lépe pro Staňka.

Budějovičtí nezvládali pokrývat krajní prostory a dlouho odolávali pouze díky gólmanovi, ale i na Staňka přišla ve vytrvalém dešti slabá chvíle: deset minut před pauzou sice dokázal vytlačit hlavičku Polidara, míč mu ale vyklouzl z náručí k nabíhajícímu Škodovi, který vstřelil třetí ligový gól v příbramském dresu.

Jihočeši sice vstoupili do druhé půle aktivněji, domluva v kabině zřejmě zabrala, ale nebezpečí z jejich kopaček nepřicházelo a domácí si dvoubrankový náskok chytře hlídali. A když byla možnost, hned se snažili alespoň ze střední vzdálenosti ohrozit Staňka. Když se hosté už dostali do první šance, tak Schranz v 69. minutě nedokázal vyzrát na vyběhnuvšího gólmana Boháče. Stejně skončil souboj obou fotbalistů také v samotném závěru.

Příbram tak bez větších problémů dovedla zápas do vítězného konce a potvrdila, že se jí doma vede a v součtu s baráží u Litavky neprohrála poosmé za sebou. Budějovice utrpěly druhou porážku v sezoně.

Hlasy po utkání:

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Očekávali jsme těžký zápas, soupeři start ligy vyšel. Ale rozhodlo se už před přestávkou, sehráli jsme svůj nejlepší poločas a předvedli velkou kvalitu. Tak bychom se chtěli prezentovat pravidelně, jen jsme měli přidat už v prvním poločase třetí rozhodující gól. I proto jsem nabádal o půli hráče, aby byli obezřetní a nepustili soupeře do hry, ale zvládli to výborně a já jim chci poděkovat, celý zápas výborně odpracovali."

David Horejš (trenér Českých Budějovic): "Příbram vyhrála naprosto zaslouženě, my jsme padli na zadek. Byl to nejhorší zápas, co jsem u týmu. Takhle se o body nehraje, jsem z toho moc zklamaný. Špatně bylo všechno - nasazení, souboje, domácí měli na všech postech lepší hráče. O přestávce ani nemělo cenu křičet, hráči věděli, že to nezvládají a pokud bych mohl, vystřídal bych pět lidí. Příbram si zápas ale pak už kontrolovala. Chci se omluvit fanouškům, kteří za námi dorazili, tak se v lize nehraje. Hned po konci jsem v šatně řekl, že teď se teprve ukáže, jaký jsme tým a jakou máme skutečnou sílu. Byl to po nás tvrdý direkt."

1. FK Příbram - Dynamo České Budějovice 2:0 (2:0)

Branky: 9. Alvir, 35. Škoda. Rozhodčí: Berka - Flimmel, Vlček. ŽK: Polidar - Javorek, Novák, Mršič, Kladrubský, Mustedaganič. Diváci: 3186.

Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Antwi - Alvir (90.+2 Jablonský), Rezek, Soldát, Zeman (88. Hájek) - Polidar - Škoda (85. Dramé). Trenér: Nádvorník.

České Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Kladrubský - Schranz, Havelka (46. Čavoš), Javorek, Kulhánek (46. Mustedaganič), Mršič (60. Táborský) - Ledecký. Trenér: Horejš.