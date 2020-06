Příbram podlehla Teplicím 0:4 a je poslední

Teplice - Fotbalisté Příbrami v závěrečném 30. kole základní části první ligy utrpěli v Teplicích debakl 0:4 a do nadstavbové skupiny o záchranu půjdou z posledního místa tabulky. Dva góly dal bývalému mužstvu Jakub Řezníček, jednou skórovali Patrik Žitný a Daniel Trubač. Domácí brankář Tomáš Grigar vychytal jubilejní stou nulu v nejvyšší soutěži. Dvanáctí Severočeši vyhráli poprvé po pěti ligových zápasech.

Příbramští v posledních utkáních zvýšili šance na záchranu a sebevědomě začali i na Stínadlech. Ve 14. minutě se prodral do slibné šance Nový, ale na poslední chvíli mu míč uskočil. Domácí naopak ukazovali, že důvěra ve vlastní schopnosti není aktuálně jejich silnou zbraní, a zpočátku vsadili spíše na střelecké pokusy ze střední vzdálenosti.

Až ve 33. minutě nečekaně ocitl teplický Řezníček v šestnáctce ve slibné pozici, ale na přesilu čtyř hráčů soupeře neměl šanci. Na druhé straně největší šanci pro hosty vzápětí vytvořil Soldát, ale Grigar si s jeho dělovkou poradil.

Do té doby vyrovnaný duel Tepličtí prakticky rozhodli v závěru prvního poločasu. Ve 39. minutě domácí využili špatné rozehrávky a Černý z pravé strany poslal míč Řezníčkovi před branku do pozice, kde se nemýlí. O dvě minuty další Řezníčkovu střelu brankář Melichar vyrazil míč k Žitnému a ten z dorážky přidal druhý gól.

Domácím dvě branky hodně pomohly, najednou byli nebezpečnější z každé pozice, několikrát Příbram pořádně pozlobil Jakub Mareš. Definitivní rozuzlení přinesla třetí teplická branka, kterou vstřelil v 65. minutě Trubač.

Hosté pak už neměli možnost zápas zvrátit, zvláště když byl po druhé žluté kartě vyloučen třináct minut před koncem Kingue. V nastaveném čase přidal Řezníček do rozložené příbramské defenzivy svůj druhý gól. Teplice doma v lize s Příbramí neprohrály poosmé za sebou.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Zápas se mi samozřejmě hodnotí dobře, ale především kvůli výsledku, protože podobně solidní výkony jsme podali už v předchozích dvou utkáních, jen jsme neměli body. Nastavili jsme nějaký standard ve hře a pokud ho udržíme, pak se nebudeme muset bát baráže. Naším plánem bylo dnes hodně napadat stopery a z toho přišly dva úvodní góly, které rozhodly a zápas zlomily. Ale nemáme ještě vyhráno, potřebujeme další body. Teď už to není moc o tréninku, ale spíše o taktické a psychické přípravě, dnešní vysoká výhra nám může pomoci."

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Dnes jsme udělali pět nevynucených chyb a ze dvou padly dvě branky před poločasem, které rozhodly. Snažili jsme se s tím ještě něco udělat střídáním, ale pak se ještě zranil Nový a navíc se nechal vyloučit Kingue, přestože jsme ho všichni na to nebezpečí upozorňovali. Co nás čeká za týden proti Olomouci? To teď ještě neřeším, nemůžeme se dívat na soupeře, ale na vylepšení naší hry."