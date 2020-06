Příbram po výhře nad Libercem opustila poslední místo tabulky

Příbram - Fotbalisté Příbrami v 29. ligovém kole překvapivě porazili Liberec 2:1. Středočeši poprvé od loňského srpna zvítězili v nejvyšší soutěži doma a opustili poslední místo v tabulce. Oba příbramské góly dal v úvodním dějství Martin Nový, který se v lize trefil poprvé. Za hosty ještě do přestávky snížil Jakub Pešek. Slovan má i přes porážku jistotu, že bude hrát nadstavbovou skupinu o titul.

Příbramské hřiště bylo nasáklé vodou a oba týmy se snažily mokrou plochu využít k rychlému přechodu přes střed hřiště. Hostům se to málem už ve druhé minutě podařilo, ale brejk byl zmařen včasným návratem stoperů. Ve 13. minutě mohl Severočechy rozjásat Rondič, ale jeho hlavička skončila na břevně.

Brzy Liberečtí zmařených šancí litovali. V 18. minutě totiž přišel přímý kop z hranice šestnáctky, při kterém domácí dokonale zaskočili soupeře sehraným signálem. Tři hráči Příbrami se sehnuli a Nový přes ně poslal míč do sítě gólmana Knoblocha, chytajícího teprve druhý ligový zápas.

Pro Středočechy to byla první domácí ligová branka po 319 minut a brzy přišla další. Vzájemný souboj stejné dvojice vyzněl znovu pro Nového, který ve 29. minutě využil přihrávku z levé strany a tvrdou ranou z deseti metrů zvýšil.

Hosté se zdáli být vývojem utkání zaskočeni a mohli být rádi, že jim další branky nepřidali zanedlouho Zorvan nebo Antwi. Až v závěru poločase hosté začali plnit roli papírového favorita. Po chybě Cmiljanoviče šel v 41. minutě sám na branku Pešek a snížil.

Příbram ale nabrala dostatek sebevědomí a i v druhé půli hrála dobře. Nový byl v 54. minutě blízko hattricku, jenže ve velké šanci před brankou míč minul.

Domácí povzbuzovalo již větší množství fanoušků, při zvýšení kvóty na 500 osob na stadionu se vedle permanentkářů dostali do hlediště i hráči tamní mládežnické základny. V 61. minutě mohli mít znovu radost, jenže Antwiho technická střela skončila pouze na tyči liberecké branky.

Hosté nedokázali vývoj stále více bojovného utkání zvrátit ve svůj prospěch a žádnou velkou šanci si již nepřipravili. Domácí podruhé od příchodu trenéra Pavla Horvátha zvítězili.

Hlasy po utkání:

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Jsem spokojen za tři body, ale je si třeba přiznat, že i Liberec měl nějaké šance. My jsme byli dnes šťastnějším týmem. Jsme rádi, že se střelecky probudil Nový, ale hodně práce udělali při jeho trefách i další hráči. Hřiště bylo hodně podmáčené, celý zápas pršelo, pro oba týmy to bylo složité. Liberec má do podobných podmínek do rozehrávky vhodnější hráče. Ale my jsme se agresivitou s tím vyrovnali a udělali další malý krůček k tomu, abychom mohli začít přemýšlet o záchraně. Honza Rezek potřeboval trochu volna v náročném programu, v pátek se již znovu zapojí do tréninku."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Výsledek hodně ovlivnil úvod utkání. Nějaký čas nám trvalo vyrovnat se s vynucenými změnami v sestavě, navíc těžký terén nahrával hře domácích. V nakopávání míčů jsou silní, i když my jsme v úvodu také měli dva slibné a nedotažené brejky. Srovnali jsme se tak nějak až po druhém gólu. Snažili se ještě výsledek otočit, nějaké možnosti jsme také měli, ale rozhodl ten nevydařený začátek. Změn bylo až moc, i když třeba mladý Michal ve své ligové premiéře nezklamal. Jsme rádi, že máme jistotu nadstavbové skupiny bez ohledu na poslední zápas s Baníkem, který tak můžeme vzít jako boj o body v další fázi ligy. Co bychom za současné postavení dali po nevydařeném ligovém podzimním startu."

1. FK Příbram - Slovan Liberec 2:1 (2:1)

Branky: 18. a 29. Nový - 41. Pešek. Rozhodčí: Julínek - Podaný, V. Melichar. ŽK: Tregler, Cmiljanovič, M. Melichar - Hromada, Alibekov. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Příbram: M. Melichar - Kvída, Kingue, Dramé, Cmiljanovič - Tregler, Soldát - Antwi (73. Jindráček), Zorvan (81. Pinc), Nový (90.+1 Pazdera) - Polidar (81. Slepička). Trenér: Čuhel.

Liberec: Knobloch - Koscelník, Hromada, Mara, Mikula - Malinský (58. Zeman), Alibekov, Baluta (87. Mashike Sukisa), Michal (70. Kuchta), Pešek (87. Beran)- Rondič. Trenér: Hoftych.