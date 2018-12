Praha - Fotbalisté Příbrami v předehrávce 18. kola první ligy vyhráli na hřišti Dukly po obratu 2:1 a v nejvyšší soutěži naplno bodovali po sedmi zápasech. Na začátku druhé půle poslal Pražany do vedení Uroš Djuranovič, ale mezi 69. a 77. minutou otočili výsledek Jan Rezek z penalty a Antonín Fantiš. Středočeský nováček v neúplné tabulce poskočil na desáté místo, Dukla zůstala předposlední.

"Pro nás důležité vítězství, ale myslím si, že dneska zasloužené. Opravdu se potkal výkon s výsledkem," řekl příbramský trenér Josef Csaplár na tiskové konferenci.

Do sestavy Dukly se vrátil zkušený slovenský stoper Ďurica, který si odpykal třízápasový disciplinární trest za faul na jabloneckého záložníka Masopusta. Souboj nejméně produktivního týmu ligy s mužstvem, které má zase nejhorší obranou soutěže, v úvodních minutách nabídl spíše urputný boj bez větších šancí.

Až po půl hodině hry zahrozili Příbramští. Fantiš zblízka přehodil Radu, jehož na brankové čáře zastoupil Podaný a míč odhlavičkoval. Krátce před pauzou domácího Djuranoviče vychytal gólman Kočí a jeho protějšek Rada se zase z úhlu nenechal překvapit Mingazovem.

"Pasivní první poločas, kdy si ani jedno mužstvo nevytvořilo žádnou sebemenší příležitost. Z naší strany to bylo hodně soustředěné na defenzivu," uvedl kouč Dukly Roman Skuhravý.

Jeho svěřenci vstoupili lépe do druhého poločasu. V 56. minutě se po zaváhání hostující obrany dostal míč k Djuranovičovi, černohorský útočník nejprve sám před Kočím trefil tyčku, ale z dorážky už nezaváhal.

Hosté se pak zvedli a Duklu zatlačili. Ostojič podle rozhodčího Ardeleanua v pokutovém území fauloval Mingazova a nařízenou penaltu v 69. minutě suverénně proměnil Rezek. Dejvický tým v lize inkasoval poprvé po 343 minutách.

Příbramští osm minut po vyrovnání přidali další gól. Antwi se protáhl mezi domácími obránci, nacentroval na Fantiše a ten pohotovým volejem o zem překonal Radu.

"Vůbec mě nezajímá, jestli ta penalta byla, nebo nebyla. Daleko horší zjištění pro mě je, jakým způsobem jsme se po vyrovnávací brance začali chovat na hřišti. Vyvrcholilo to po naší ztrátě ve středu hřiště brejkovou situací, kterou hosté dobře dohráli," litoval Skuhravý.

Svěřenci Josefa Csaplára už v závěru náskok udrželi a venku v první lize zvítězili poprvé od loňského dubna. Dukla nedokázala vrátit soupeři srpnový debakl 0:4. "Nebylo to jednoduché utkání a ještě jsme to dokázali otočit, což svědčí o nějaké vůli," upozornil Fantiš. "Věřil jsem, že dneska to zlomíme, protože kvalitu my máme. Do šancí se dostáváme, jde o to je proměňovat," doplnil šestadvacetiletý útočník.

Hlasy po utkání:

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Pasivní první poločas, kdy si ani jedno mužstvo nevytvořilo žádnou sebemenší příležitost. Z naší strany to bylo hodně soustředěné na defenzivu. Druhý poločas jsme vstoupili do zápasu daleko aktivněji a dostali se do vedení 1:0. Vidím dva klíčové momenty. První je neproměněná šance Davida Bredy a druhý moment pokutový kop. Vůbec mě nezajímá, jestli ta penalta byla, nebo nebyla. Daleko horší zjištění pro mě je, jakým způsobem jsme se po vyrovnávací brance začali chovat na hřišti. Vyvrcholilo to po naší ztrátě ve středu hřiště brejkovou situací, kterou hosté dobře dohráli. My už nenašli zbraň na to absolutně zareagovat. Během cesty za záchranou nás potkají takovéhle facky, protože nelze hrát na to, že každý zápas gól nedostanete. Nás zabijí naše pasivita. Ta situace není jednoduchá, ale rozhodně ne neřešitelná."

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Byli jsme schopni dva góly dát a ještě si vypracovat nějaké šance. Už jsem říkal, že jsme dělali změny, prošli jsme nějakým obdobím, kdy jsme hráli o poháry, pak jsme dostávali hodně gólů. Pak jsme vlastně začali takovou tu éru Plzní (1:1) a tohle je pro nás třetí zápas venku, kdy potřetí bodujeme. Navíc s Duklou, se kterou jsme dole. Z tohoto pohledu pro nás důležité vítězství, ale myslím si, že dneska zasloužené. Opravdu se potkal výkon s výsledkem. Já to tak neprožívám, mám to trošku jinak. Samozřejmě je vyhrát příjemné, je to lepší než prohrát nebo remizovat. Nebudu říkat, že jsem byl spokojený po zápase s Ostravou nebo na Bohemce, ale ta hra celkově určitě dobrá."

Dukla Praha - 1. FK Příbram 1:2 (0:0)

Branky: 56. Djuranovič - 69. Rezek z pen., 77. Fantiš. Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Poživil. ŽK: Breda, Souček, Miloševič, Raspopovič, Djuranovič - Kodr, Keita, Květ. Diváci: 879.

Sestavy:

Dukla: Rada - Ostojič, Raspopovič, Ďurica, Souček - Miloševič - Podaný (79. Brandner), Breda (73. Bezdička), Bezpalec, Bilovský - Djuranovič (88. Krunert). Trenér: Skuhravý.

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Antwi - Soldát, Keita - Mingazov (81. Nitrianský), Rezek, Voltr (63. Květ) - Fantiš (90.+4 Skácel). Trenér: Csaplár.