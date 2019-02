Příbram - Příbramští fotbalisté v zajímavém utkání 21. kola první ligy vyhráli 3:2 nad Zlínem. U všech tří gólů domácích byl autor třetí branky Ruslan Mingazov, o další domácí trefy se zasloužili nejstarší hráči na hřišti Jan Rezek s Tomášem Jablonským. Středočeši porazili Zlín po více než deseti letech a vzdálili se svým pronásledovatelům z chvostu tabulky, hosté prohráli popáté za sebou.

V nádherném počasí to byl pro oba týmy souboj o první jarní body, ale důsledněji za nimi šli domácí. Jejich ofenzivnější a důraznější pojetí však soustředěnému Zlínu dlouho příliš problémů nedělalo, Středočechům chyběla myšlenka na posledních třiceti metrech. Až v závěru první půlhodiny se dostal ke střele Květ, ale vyprášil jen rukavice Dostála. Stejně skončil souboj stejných hráčů při další akci.

Hosté vesměs úspěšně eliminovali domácí kombinace a jak to bylo možné, vydali se na zteč především po své levé straně. Tam se zrodil ve 28. minutě i jejich vedoucí gól, který naservíroval Bartošák přízemním centrem k pohotovému Poznarovi. Příbram reagovala větším úsilím, ale když se Mingazov po kolmém pasu už řítil na Dostála, selhal v koncovce.

Vyrovnání přišlo až těsně před pauzou, kdy sudí nařídil penaltu po faulu Podia na Mingazova. Zkušený Rezek přidal 46. gól své bohaté kariéry a ukončil tak 452 minut dlouhou střeleckou nemohoucnost proti dnešnímu soupeři.

Domácím branka do šatny zjevně pomohla v sebevědomí, hned po pauze přitlačili soupeře před branku a rychle se dostali do vedení. U gólu byl opět Mingazov, který centrem našel před šestnáctkou Jablonského a další domácí třicátník přidal přesnou přízemní ranou k tyči druhý gól.

Mingazov byl i u třetí branky, kterou sám vstřelil v 61. minutě po ideální uličce od Květa.

Hosté sice rychle kontrovali snížením, o které se postaral efektním zakončením mezi nohama brankáře Kočího střídající Vyhnal, ale k vyrovnání se již nedostali. Pátou prohrou v řadě navíc připomněli, že druhá polovina soutěže jim v posledních letech opakovaně nesvědčí.

Hlasy po utkání:

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Bylo to utkání, kde se potkal výkon s výsledkem. Předvedli jsme zajímavý fotbal a už před inkasovaným prvním gólem jsme měli několik slibných akcí, ale nedokázali jsme je dotahovat. Musím pochválit hráče, že se dokázali zvednout a otočit výsledek třemi góly. Měli jsme i další šance, mě zápas potěšil a divák se pobavil. Už po té minulé porážce v Liberci jsem říkal, že tu prohru neberu zase tak vážně. Z mnoha důvodů to pro nás vlastně byla generálka na jaro. V kabině jsem se při hodnocení k porážce vrátil ve třech minutách a uzavřel slovy: Vyšetřování skončilo, zapomeňte! Dnešní výsledek bude povzbuzením pro hráče i mě samotného. Věděl jsem, že na takový výkon máme."

Roman Pivarník (trenér Zlína): "Co si můžeme přát více v takovém utkání, než se dostat do vedení už v prvním poločase, všechno nám nahrávalo. Místo abychom hráli dál kombinačně svoji hru, tak uděláme před pauzou penaltu a necháme soupeře vyrovnat, navíc jsme pak nechytili úvod druhého poločasu. Chybí mi tam u hráčů větší agresivita a více náběhů na ty akce po stranách, které jsme si dokázali vytvořit. Že Zlínu opět nevychází vstup do jara? Vím o tom, ale nebyl jsme u minulých sezón, nechci to hodnotit. Je ale jasné, že na jaře se prostě hraje trochu jinak. Musíme být uvolněnější, hráči musí prokázat více agresivity a sebevědomí než dnes."

1. FK Příbram - Fastav Zlín 3:2 (1:1)

Branky: 44. Rezek z pen., 48. Jablonský, 61. Mingazov - 28. Poznar, 63. Vyhnal. Rozhodčí: Berka - Pospíšil, Melichar. ŽK: Fantiš, Soldát - Podio. Diváci: 2168.

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler - Jablonský, Soldát - Rezek (90. Kilián), Květ, Mingazov (90+1. Nitrianský), Antwi - Fantiš (86. Keita). Trenér: Csaplár.

Zlín: Dostál - Bačo, Buchta, Gajič (75. Čanturišvili) - Matejov, Holík, Jiráček, Podio (46. Hnaníček), Bartošák - Poznar, Hronek (59. Vyhnal). Trenér: Pivarník.