Příbram hrála 0:0 s Olomoucí a po čtyřech prohrách bodovala

Příbram - Fotbalisté Příbrami ve 12. kole první ligy doma remizovali s Olomoucí 0:0, bodovali po předchozích čtyřech prohrách, ale gól nedali počtvrté za sebou a celkem 416 minut. Sigma v nejvyšší soutěži prodloužila sérii bez porážky na šest zápasů a je v tabulce sedmá. Středočeši poskočili na 13. místo.

První šanci si v šesté minutě vypracovali domácí. Rezek našel v šestnáctce Škodu, který po otočce přízemní ranou netrefil branku. Na druhé straně z halfvoleje minul také Plešek.

Domácí se přes větší aktivitu do zakončení příliš nedostávali, ve 36. minutě však Rezek po rohovém kopu vypálil nad břevno. Před pauzou ještě v dobré pozici promáchnul Škoda.

Příbramští vstoupili lépe i do druhého dějství a Alvir v 50. minutě z přímého kopu protáhnul Reichla. Jeho branku pak hlavou přestřelil úplně volný Kingue.

Chvíli nato zahrozila i Olomouc. K přímému kopu ze zhruba třiceti metrů se postavil Falta a napálil tyčku. Na druhé straně Reichl zlikvidoval Rezkovu ránu ze standardky.

V 70. minutě Falta opět z dálky tvrdě vypálil z přímého kopu, ale tentokrát míč vyrazil brankář Kočí. Za čtvrt hodiny se blýskl také Reichl, který vytáhnul střelu náhradníka Stupareviče. Olomouc v Příbrami bodovala po třech prvoligových porážkách za sebou.

Hlasy po utkání:

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "V zápase bylo obrovské nasazení od obou mančaftů, my měli jednu stoprocentní gólovou příležitost, kterou jsme z malého vápna neproměnili, i když Kingue měl celou bránu před sebou. Olomouc trefila tyč, takže na ty stoprocentní šance asi 1:1. Ale v šestnáctce jsme to měli líp dohrát. Hlavně po pravé straně přes Martina Nového jsme měli hodně šancí, kdy tomu chyběla finální část, abychom balon dostali do brány. Z toho je trošičku zklamání, protože myslím, že o malinko jsme byli v šestnáctkách lepší a měli jsme zápas dotáhnout do vítězného konce. Ale hráčům musím poděkovat, protože jsme udrželi nulu, měli jsme nasazení i kombinace. Oproti té nepovedené šňůře to určitě byl rapidní rozdíl v našem výkonu. Potřebovali jsme vyhrát, ale v dané chvíli je pro nás i bod důležitý."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Po posledních zápasech, kdy jsme inkasovali hodně branek, jsme sem přijeli hrát trošku ze zadu a na nulu. V tom jsme úkol splnili. Bohužel dopředu už to nebylo ono, vázla tam kombinace. Spoustu situací jsme nedotáhli. Dá se říct, že jsme soupeře moc neohrozili, až na tu střelu Falty, která šla o tyčku ven. Byl to takový zápas na 0:0. Domácí měli jednu tutovku, kdy hlavičkou přestřelili. My zase nastřelili tyčku. Takže myslím, že je ten výsledek spravedlivý. Z naší strany jsme spokojeni s defenzivou, která se po minulých zápasech trošku zlepšila. Ale dopředu to bylo slabé."

1. FK Příbram - Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Julínek - Podaný, Šimáček. ŽK: Rezek, Tregler, Soldát - Falta. Diváci: 1860.

Příbram: Kočí - Tregler, Kodr, Kingue, Cmiljanovič - Soldát - Nový (90.+1 Polidar), Alvir, Rezek, Zeman - Škoda (73. Stuparevič). Trenér: Nádvorník.

Olomouc: Reichl - Zahradníček (89. Kerbr), Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař, Houska, González (90.+3 Texl), Plšek, Falta - Nešpor (81. Greššák). Trenér: Radoslav Látal.