Praha - I v dlouhém oslabení fotbalisté Příbrami vybojovali v 16. kole první ligy na hřišti Bohemians Praha 1905 remízu 2:2. Domácí vedli gólem Jakuba Nečase a od 55. minuty hráli v přesile po vyloučení Karla Soldáta, ale Příbram skóre otočila góly Ibrahima Keity a Radka Voltra. Domácí v nastavení alespoň vyrovnali trefou Daniela Krcha a z posledních pěti zápasů získali teprve druhý bod. Příbram má dva body z uplynulých šesti utkání.

Bohemians v posledních třech zápasech inkasovali vždy tři branky, a tak se trenér Hašek rozhodl poprvé od 2. kola vrátit do branky Fryštáka. V základní sestavě Příbrami zase poprvé v sezoně chyběl zkušený Nitrianský.

Dlouho se hrálo především ve středu hřiště bez zakončení. Ve 25. minutě ale napřáhl zpoza vápna domácí Hilál, prudkou střelou trefil sice jen spoluhráče Nečase, od jeho zad se ale míč odrazil ideálně mimo dosah brankáře Kočího a Bohemians šli do vedení.

V příbramském dresu byl aktivní zejména Květ, který několikrát zkoušel svou nebezpečnou střelu z dálky. Brankář Fryšták si ale s jeho pokusy poradil, z přímého kopu trefil Květ jen zeď.

Ve 38. minutě se za obranu hostů dostal Nečas a chtěl obejít vybíhajícího brankáře Kočího, ten ale situaci zvládl a Nečasovi v rohu vápna míč pohotově vypíchl.

V úvodu druhé půle dvakrát tvrdě fauloval soupeře Soldát a po dvou žlutých kartách byl v 55. minutě vyloučen. Příbram tak dohrávala v deseti.

Přesto dokázali hosté vyrovnat. Rezek tečovanou střelou vybojoval roh, sám ho rozehrál a střídající Keita hlavou vstřelil svůj první gól v české lize. V minulé sezoně dal dva góly v druhé lize za Olympii Praha.

Bohemians se snažili rozhodnout, trenér Hašek posílil ofenzivu o tři hráče, ale příbramská obrana byla pevná. Naopak osm minut před koncem přišel brejk, Voltr propasíroval míč přes gólmana Fryštáka a poté ho dorazil do prázdné branky. Z ligového gólu se radoval po roce.

Domácí vrhli vše do útoku a v nastavení alespoň vyrovnali, když se po rohu prosadil kapitán Krch.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Vzhledem k našim bodovým ziskům byl tento zápas pro nás hodně důležitý a měl nám dát odpověď, kam patříme po podzimu. Tíha odpovědnosti byla na hráčích patrná. Přesto jsme v první půli byli jasně lepším týmem a se štěstím jsme dali gól. Pak tam jsme tam dali ještě jeden, který nebyl uznán. S videem by podle mě uznán byl, ale video dnes nebylo. Příbram naopak dala po standardce gól pravděpodobně po faulu na Šmída, s videem by gól možná nebyl uznán. Pak šlo naše sebevědomí dolu a hru proti deseti jsme nezvládli dobře. Nedostali jsme do hry naše konstruktivní hráče. Hráli jsme v křeči. Když jsme dostali druhý gól, tak jsem si myslel, že se mi to jen zdá. V Ďolíčku pak zavládla negativní energie a už to bylo pro nás těžké. Přesto jsme nakonec dokázali dát druhý gól, který je pro nás hodně cenný. Ale samozřejmě nejsme spokojeni s bodovou ztrátou ani s předvedenou hrou. Všem fanouškům, kteří nás podporují, tak jim děkuji. A u ostatních bych si přál, aby s námi byli, i když se nám nedaří. Dnes to bylo plivání čiré negativní energie, což hráčům nepomůže a jen to škodí."

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Zasloužený, i když šťastný bod. Ukazujeme velký morál. Chybí nám však kvalita a lehkost. Ale jsem rád, že po té sérii vysokých proher jsme soupeře nepustili do moc šancí, i když měl tlak. Vezeme si bod z Bohemky v deseti lidech. Když prohráváte v oslabení, tak už nemáte o co přijít. Psychická zátěž byla na Bohemce. Kluci to zvládli mentálně a charakterem, čehož si cením. Druhá věc je, že bych tam chtěl více kvality. Od toho já nikdy neustoupím. Dnešní střelci jsou kluci, kteří jsou obrovští pracanti. Moc jim to přeju. Keita maká, i když chodí hrát jen za juniorku. Má to se mnou těžké, protože jako cizinec musí být lepší než ostatní."

Bohemians Praha 1905 - 1. FK Příbram 2:2 (1:0)

Branky: 25. Nečas, 90.+2 Krch - 64. Keita, 82. Voltr. Rozhodčí: Pechanec - Kotík, Kožár ŽK: Dostál, Švec - Tregler, Soldát, Antwi, Kočí. ČK: 55. Soldát. Diváci: 3771.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Švec (76. Mašek) - F. Hašek, M. Hašek ml., Bartek (68. Vodháněl) - Hilál, Nečas (68. Záviška). Trenér: M. Hašek st.

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Antwi - Soldát, Květ (60. Keita) - Rezek, Katidis (46. Průcha), Voltr (83. Nitrianský) - Fantiš. Trenér: Csaplár.