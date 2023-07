Přibližování infrastruktury NATO k ruským hranicím je chyba, prohlásil Peskov

Moskva - Evropa nechápe, že přibližování infrastruktury NATO k ruským hranicím je chybou, prohlásil podle agentury TASS mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Doplnil, že vyznění summitu Severoatlantické aliance, který dnes začal ve Vilniusu, bude zcela určitě protiruské, a že Moskva jednání bedlivě sleduje. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov pak uvedl, že Rusko podniká včasné kroky v souvislosti s tím, že aliance by se mohla rozšířit. Jeho prohlášení přichází poté, co Turecko a Maďarsko daly v posledních dnech najevo vstřícnost ohledně vstupu Švédska do NATO.

Přibližování infrastruktury NATO se podle Peskova stalo "jednou z příčin, které nás dovedly do současné situace". Jakou situaci má na mysli, nepřiblížil, Rusko ale vysvětluje svoji vojenskou agresi na Ukrajině mimo jiné právě ohrožením vlastní bezpečnosti ze strany NATO a Západu jako takového. "Zdá se, že Evropané tuto chybu nechápou," sdělil kremelský mluvčí. Peskov reagoval na výrok litevského prezidenta Gitanase Nausédy, který podle agentury TASS vyzval ke zřízení stálých armádních základen při hranicích s Ruskem.

Veškerá prohlášení na probíhajícím summitu Severoatlantické aliance se podle Peskova ponesou v nepřátelském duchu vůči Rusku. "Velmi bedlivě to sledujeme, poněvadž mnoho výroků se samozřejmě musí stát a stane předmětem hluboké analýzy související s potřebou přijmout opatření pro zajištění naší vlastní bezpečnosti," uvedl Peskov.

Šéf ruské diplomacie Lavrov pak hovořil o potřebě ruské reakce na rozšiřování Severoatlantické aliance a prohlásil, že ho "šokovala rychlost, s jakou se Finsko a Švédsko zřekly svého neutrálního statusu". Finsko a Švédsko požádaly o vstup do aliance po ruském vpádu na Ukrajinu z loňského února. Zatímco Finsko už se stalo členskou zemí, vstupu Švédska dosud brání Turecko a Maďarsko. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ale v pondělí řekl, že co nejdříve předloží tureckému parlamentu k ratifikaci švédskou žádost, a maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dnes sdělil, že ratifikace vstupu Švédska do NATO Maďarskem je už jen technickou otázkou.