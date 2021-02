Brno - Skutečný příběh indiána, kterého osud zavál do Evropy a zase zpět do divočiny, inspiroval divadelníky z brněnské Husy na provázku. Představení nazvané Čerwuiš s podtitulem Dva světy jedné země dokončuje hostující režisér David Jařab. Husa na provázku inscenaci popisuje jako výpravu ke kořenům představ o vlastní vyspělosti.

Čerwuiš byl synem náčelníka indiánského kmene z vnitrozemí Paraguaye, kterého přivezl do Prahy počátkem roku 1908 cestovatel, botanik a etnograf Alberto Vojtěch Frič. Indiánský kmen decimovala neznámá choroba, Čerwuiš měl evropským lékařům umožnit určit diagnózu. Ukázalo se, že nemoc zapříčinil dosud neznámý střevní parazit. V roce 1909 se Čerwuiš s Fričem vrátili do Paraguaye a přivezli indiánům léky. Po návratu do vlasti měl ale Čerwuiš problémy přizpůsobit se původnímu způsobu života.

Příběh indiána literárně zachytil sám Frič i další autoři, například Jaroslav Hašek v povídce Indián a pražská policie nebo Lucie Lomová v komiksu Divoši. Jařab vycházel přímo z Friče, hlavní úlohy svěřil Daliboru Bušovi, Dušanovi Hřebíčkovi, Tereze Marečkové nebo Ivaně Hloužkové.

Stejně jako všechna ostatní divadla v Česku, ani Husa na provázku nyní nemůže hrát pro veřejnost. Přesto je aktivní jak v umělecké, tak ve společenské rovině. Loni na jaře se v divadle šily roušky, v létě se hrálo na nádvoří, na podzim se pak konala sbírka notebooků pro děti ze znevýhodněných rodin. Na Mikuláše divadelníci uspořádali happening na Zelném trhu, při kterém se vybralo téměř půl tuny potravin a hygienických potřeb do potravinových bank.

Vznikla také nová inscenace Raději zešílet v divočině v režii umělecké šéfky Anny Davidové. Jařabův Čerwuiš bude hotový koncem týdne, premiéru měl mít 20. února. "Oba tituly budou čekat na nejbližší možnost, kdy je předvedeme divákům," uvedla mluvčí divadla Alžběta Nagyová.