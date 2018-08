Bern - Všech 20 osob na palubě leteckého veteránu, který se v sobotu zřítil při vyhlídkovém letu nad Alpami, zahynulo. Potvrdila to švýcarská policie. Stroj Junkers Ju-52 z roku 1939, patřící firmě Ju-Air specializované na vyhlídkové lety, havaroval zhruba ve výšce 2540 metrů v kantonu Graubünden. Stroj narazil do západní strany hory Piz Segnas, která se tyčí do výšky 3000 metrů nad mořem.

"Policie má smutnou jistotu, že 20 cestujících v letadle zahynulo," prohlásila dnes podle agentury AFP policejní mluvčí Anita Sentiová na tiskové konferenci uspořádané ve Flimsu ležícím na úpatí Piz Segnas.

Potvrdila, že při tragickém letu byl historický třímotorový junkers zvaný Tante Ju (Teta Ju) plně obsazen. Na palubě měl 17 cestujících a tři členy posádky: 11 mužů a devět žen. Mezi cestujícími byl rakouský pár se synem, uvedla policie.

Firma Ju-Air je spolek přátel švýcarského vojenského letectva, který od něj roku 1981 převzal tři vyřazené stroje. Nyní si je zájemci často rezervují pro vyhlídkové lety nad Alpami. Letadla startují z vojenského letiště Dübendorf.

Havárie v Graubündenu je druhým sobotním leteckým neštěstím ve Švýcarsku. Už dopoledne zahynula místní čtyřčlenná rodina při nehodě malého letadla v kantonu Nidwalden. Stroj, který mířil do Francie, se zřítil do lesního porostu, jenž začal hořet. Záchranáři tak mohli k místu neštěstí až po uhašení požáru.