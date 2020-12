Při zhoršení epidemie vláda v pondělí zváží zpřísnění opatření

Praha - V případě dalšího negativního vývoje epidemie covidu-19 vláda v pondělí zváží zpřísnění opatření podle čtvrtého stupně rizika. Obchody zůstanou otevřené všechny, aby nebyly diskriminovaní menší provozovatelé proti velkým řetězcům. Nouzový stav bude platit do 23. prosince. Po dnešním ranním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Podle ministra se bude posuzovat nejen protiepidemické skóre PES, ale také například vývoj v nemocnicích. "Je možné, že by se v pondělí jednalo o změně do stupně čtyři. Dopředu říkám, že by to bylo s dostatečným odstupem, aby se na to všichni mohli připravit," dodal.

Nouzový stav bude platit do 23. prosince

Nouzový stav bude v Česku platit kvůli epidemii nového koronaviru do 23. prosince. Vláda dnes opatření schválila. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). K danému datu vláda prodloužila všechna platná opatření, dodal. Je podle něj pravděpodobné, že vláda před vánočními svátky požádá poslance o další prodloužení. "Už včera (ve středu) jsem řekl, že je velmi pravděpodobné," uvedl s odkazem vzestup počtu nově nakažených. Je podle něj pomalý, ale patrný. Ve středu země zaznamenala nejvíce potvrzených případů covidu od 19. listopadu.

Původně plánoval menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD prodloužení o 30 dnů, nezískal pro to ale podporu Sněmovny. Poslanci odhlasovali ve středu večer na návrh komunistů odsunutí konce nouzového stavu o 11 dnů. Podle komunistů se před vánočními svátky projeví dopad uvolnění posledních restrikcí. V případě, že bude nutné nouzový stav opět prodloužit, může se k tomu Sněmovna sejít 22. prosince. Podle Blatného záleží na vývoji epidemie. Pro poslance bude mít vláda připravené právní analýzy, co může udělat na bázi stávajícího zákona o ochraně zdraví.

Na nouzový stav jsou vázány restrikce k omezení šíření nákazy. Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května. Po souhlasech dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát na celkem 66 dní. Tentokrát by měl trvat nejméně 79 dní.

Ve středu přibylo v Česku 6402 potvrzených případů covidu, nejvíce od 19. listopadu. Počet úmrtí stoupl o 90 na 9226. Hospitalizovaných je 4326, o dva více. Laboratoře ve středu provedly 22.951 testů na koronavirus, pozitivní výsledek mělo 27,89 procenta z nich. Je to nejvyšší podíl od 7. listopadu.