Při železniční nehodě v Indii zemřelo téměř 300 lidí

Dillí - Při nejhorší železniční nehodě v Indii ve 21. století zemřelo v pátek ve státě Odiša na východě země zřejmě 288 lidí a další stovky jich utrpěly zranění. Informovala o tom dnes indická média a světové agentury. Příčiny tragédie zůstávají nejasné, podle indické agentury ANI se srazily dva expresní osobní vlaky a jeden nákladní. Místo neštěstí navštívil premiér Naréndra Módí, který přislíbil zevrubné vyšetřování a potrestání viníků.

"Záchranná operace je u konce," řekl dnes agentuře AFP úředník z koordinačního střediska záchranné služby s poznámkou, že záchranáři odvezli všechny zraněné a vyprostili rovněž mrtvé. Do rozsáhlé záchranné a pátrací operace se zapojily stovky hasičů, policistů, záchranářů i členů armády. "Do (páteční) 22:00 hodiny večerní (18:30 SELČ) jsme byli schopni zachraňovat přeživší. Pak už šlo jen o vytahování mrtvých těl," sdělil agentuře AP Sudhanšu Sarangi, šéf místního hasičského a záchranného sboru. Na místě pokračuje odklízení trosek, aby mohla být obnovena železniční doprava.

Záchranáři podle AP nalezli nejméně 280 těl obětí, agentury ANI, Reuters a AFP informují o 288 obětech. Další stovky lidí utrpěly zranění. Zatímco stanice BBC News uvádí zhruba 1000 poraněných, AP píše o 900 zraněných a ANI nebo web Hindustan Times informují o přibližně 800 lidech, kteří byli při nehodě zraněni, desítky z nich těžce.

"Byl jsem na místě a viděl kolem sebe krev, zlámané končetiny a umírající lidi," řekl Reuters telefonicky jeden ze svědků tragédie. Další indickým médiím popsal, jak na něj po nárazu spadlo deset až 15 lidí, a ocitl se na dně lidské hromady. "Zranil jsem se na ruce a také vzadu na krku. Když jsem vylezl z vagónu, viděl jsem, že někdo přišel o ruku, jiný o nohu, zatímco někdo měl zdeformovaný obličej," řekl.

Na záběrech z místa bylo vidět záchranáře, jak v poškozených vagónech hledají přeživší, zatímco cestující volají o pomoc nebo pláčou vedle trosek. Zraněné z místa nehody odváželo přes 200 sanitek, s odvozem do nemocnice vypomáhaly i autobusy. Povoláno do služby bylo přes sto lékařů. Dobrovolníci přicházejí darovat krev.

Železniční neštěstí se odehrálo v pátek kolem 19:00 místního času (15:30 SELČ) u stanice ve vesnici Bahanaga (v okrese Balasúr) asi 270 kilometrů od Kalkaty. Zatím není zcela jasné, co přesně se stalo. Podle agentury ANI se srazily dva expresní osobní vlaky a jeden nákladní. Podle jedné z verzí zřejmě jeden osobní vlak jel po špatné koleji a narazil do stojícího nákladního vlaku. Kvůli tomu vykolejil a pak narazil do druhého expresu s cestujícími. Podle policie a drážních vyšetřovatelů byla příčinou zřejmě lidská chyba a špatně postavená signalizační zařízení, uvádí list Times of India.

Premiér Módí dnes přijel na místo tragédie a srážku vlaků označil za "bolestný incident", který bude zevrubně vyšetřen. "Ti, kteří budou shledáni vinnými, budou přísně potrestáni" prohlásil podle ANI šéf vlády, jenž také navštívil zraněné v nemocnici. Na dnešek mezitím kvůli neštěstí svolal mimořádné vládní jednání. Už dříve slíbil všem postiženým maximální možnou pomoc. Každá rodina by měla podle místních médií dostat asi 12.000 dolarů (zhruba 280.000 Kč) za osobu, která při nehodě zemřela, vážně zranění dostanou kompenzaci 2500 dolarů a lehce zranění 600 dolarů.

V Odiše je na dnešek vyhlášen státní smutek. Soustrast rodinám obětí neštěstí vyjádřila už řada politiků, mimo jiné z Austrálie, Srí Lanky či Tchaj-wanu. Na twitteru tak učinil i český ministr zahraničí Jan Lipavský či kanadský premiér Justin Trudeau. Kondolence zaslali také představitelé EU. "Hrozné zprávy z Indie. Mou nejupřímnější soustrast rodinám obětí. Evropa pláče s vámi," uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve vzkazu indické vládě. "EU je připravena vám pomoci, jakýmkoli způsobem to bude možné," napsal na twitteru předseda Evropské rady Charles Michel.

Indie má jednu z nejrozsáhlejších sítí železničních tratí na světě, tamní dráhy podle svých údajů každý den přepraví na 13 milionů cestujících. Vlaková neštěstí jsou tam častá, to páteční je však ve 21. století nejhorší. Dosud nejtragičtější se podle BBC odehrálo v roce 1981, kdy o život přišlo na 800 lidí. V roce 1995 se u Dillí srazily dva vlaky, přičemž zahynulo 358 lidí, podotkla AP. Příčinou železničních nehod bývá obvykle lidská chyba a také zastaralý signalizační systém.