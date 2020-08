Při závodech do vrchu na Orlickoústecku zemřel jezdec

Albrechtice (Orlickoústecko) - Při závodech automobilů do vrchu v Albrechticích na Orlickoústecku zemřel dnes ráno čtyřiačtyřicetiletý jezdec. Se závodním vozem Mitsubishi vyjel z dosud nezjištěných příčin z trati do lesa. Zemřel na místě. ČTK to řekla mluvčí policie Dita Holečková. Podle harmonogramu závodů byly dnes na programu tréninkové jízdy.

Nehoda se stala po 08:00 na uzavřené trati. Závody nazvané I.GMS Albrechtický kopec jsou podle webových stránek akce součástí mistrovství ČR v závodech automobilů do vrchu. Jedou se na silnici první třídy 1/44 mezi Lanškrounem a Štíty. Trať je dlouhá čtyři kilometry.