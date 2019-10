Při zástavě srdce je zásadní i pomoc laiků, Češi patří ke špičce

Praha - Češi patří k evropské špičce v počtu resuscitací zahájených před příjezdem zdravotníků. Profesionální záchranáři v terénu ročně resuscitují na 10.000 lidí, laická resuscitace při srdečních zástavách až trojnásobně zvyšuje šanci na přežití. Novinářům to řekli zástupci ministerstva zdravotnictví a lékaři u příležitosti Evropského dne záchrany života, který každoročně připadá na 16. říjen. Důležitou roli při laické pomoci sehrává asistence na tísňové lince 155 i mobilní aplikace Záchranka.

"Česká republika na základě výsledku poslední studie, která sbírala po dobu tří měsíců data o srdečních zástavách, skončila na vynikajícím třetím místě, hned vedle typicky skandinávských zemí, kde jsou výsledky přežití dlouhodobě nejlepší na světě," uvedl lékař a předseda České resuscitační rady Anatolij Truhlář.

Počet laicky zahájených resuscitací v Česku přesahuje 80 procent případů, důležitou roli při tom mají operátorky na tísňové lince 155. Pro přivolání pomoci mohou lidé použít také mobilní aplikaci Záchranka, která poskytne záchranářům přesné údaje o poloze například během dramatických událostí v lese, na horách či v nepřístupném terénu. Operátoři linky 155 i aplikace mají také informace o rozmístění externích defibrilátorů.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula řekl, že v nemocnicích by se měla zrychlit a zautomatizovat pomoc při náhlém selhání či ohrožení životně důležitých funkcí pacientů. Nemocnice by musely mimo jiné zřídit resuscitační tým dostupný na univerzálním telefonním čísle 2222. Chystaný metodický pokyn by podle Prymuly měl být schválen do měsíce.

Nejčastější příčinou srdeční zástavy jsou onemocnění srdce a akutní infarkt srdečního svalu. Zástava každoročně v Evropě postihne přibližně půl milionu lidí. Evropský den záchrany života byl poprvé v roce 2013. Loni se kampaň, pod názvem Světový den záchrany života, poprvé rozšířila i mimo Evropu.