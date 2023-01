Při zásahu izraelské armády na Západním břehu Jordánu zemřelo devět Palestinců

Jeruzalém - Izraelská armáda dnes při zásahu v Džanínu na okupovaném Západním břehu Jordánu zabila devět Palestinců, dalších 13 utrpělo zranění. Předchozí bilanci, která hovořila o čtyřech obětech, zvýšilo palestinské ministerstvo zdravotnictví. Armáda se zatím k incidentu nevyjádřila.

Jednou z obětí je podle palestinských úřadů starší žena. Ze 13 zraněných jsou tři ve vážném stavu. Podle listu The Times of Israel jde o jeden z nejtragičtějších střetů na Západním břehu za posledních několik let.

Stanice Kan informovala, že izraelské jednotky vtrhly do uprchlického tábora v Džanínu, aby zadržely vysoce postaveného člena ozbrojené skupiny Islámský džihád, který údajně připravoval teroristický útok. Ozbrojenci z této skupiny podle deníku The Times of Israel na vojáky útočili pomocí střelných zbraní a výbušnin. Podle svědků, na které se odvolávají izraelská média, těžce vyzbrojení vojáci přijeli do tábora s buldozery. V úzkých uličkách se pak dlouho ozývala střelba a exploze.

Podle agentury Reuters zástupci ozbrojených skupin Islámských džihád a Hamás uvedli, že na zasahující vojáky útočili. Sestřelili také malý armádní průzkumný dron, což je vidět na videích zveřejněných na sociálních sítích.

"Situace v táboře Džanín je kritická," uvedla palestinská ministryně zdravotnictví Maj Kajlová. Podle ní izraelští vojáci použili i slzný plyn a zasáhli jím také dětské oddělení místní nemocnice.

Kancelář palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse zásah odsoudila a označila ho za "masakr provedený izraelskou okupační vládou za mlčení mezinárodní komunity". Palestinské ministerstvo zahraničí vyzvalo mezinárodní společenství, aby zasáhlo.

Násilí se v posledním roce na Západním břehu vystupňovalo, když tam Izrael loni na jaře zintenzivnil razie v reakci na protiizraelské útoky. Od letošního 1. ledna izraelské síly podle informací agentury AFP na Západním břehu Jordánu zabily nejméně 29 Palestinců, mezi nimiž byli ozbrojenci i civilisté.

Ochránci lidských práv z izraelské organizace B'Tselem uvádějí, že loni izraelská armáda zabila skoro 150 Palestinců, což bylo nejvíce od roku 2004.